Na celou Evropu se řítí extrémní zima. Meteorologická anomálie zasáhne celé Česko

Zatímco se léto 2026 pomalu chýlí ke konci a Česko stále sužují vysoké teploty a sucho, meteorologové už upírají pozornost k nadcházející zimě. A jejich předpovědi nejsou úplně uklidňující – nad Tichým oceánem se totiž rozvíjí klimatický fenomén, který může zásadně ovlivnit počasí v celé Evropě včetně České republiky.
El Niño dosahuje bezprecedentní síly
Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) potvrdil, že fenomén El Niño za poslední měsíc výrazně posílil. Teplotní anomálie mořského povrchu ve východním rovníkovém Pacifiku překročily hranici +2 °C, což je hodnota, která meteorology znepokojuje. Aktuální modely naznačují, že tento jev bude do konce roku dále sílit.
Podle zprávy NOAA existuje 69% pravděpodobnost, že letošní El Niño bude nejsilnější od roku 1950, kdy se tento jev začal systematicky sledovat. Ještě alarmující je další číslo – s 90% pravděpodobností bude mít El Niño zásadní vliv na počasí během podzimních i zimních měsíců.
„Musíme si uvědomit, že jde o zcela bezprecedentní událost. Nikdy jsem v našich předpovědích neviděl signál El Niño takto silný,“
uvedl pro BBC profesor Adam Scaife, vedoucí dlouhodobých předpovědí britského meteorologického úřadu Met Office.
První extrém: Nadprůměrně teplý začátek zimy
Specializovaný web Severe Weather Europe, který se zaměřuje na analýzy extrémního počasí, přináší první konkrétní předpověď pro evropský kontinent. Podle ní bude začátek zimy v Evropě nadprůměrně teplý, a to včetně střední Evropy.
Pro Česko to znamená, že můžeme očekávat zimní měsíce s teplotami nad dlouhodobým průměrem a pravděpodobně se nedočkáme výraznější sněhové nadílky. Jiná situace bude panovat pouze v severnějších oblastech kontinentu a ve vysokohorských polohách nad 2 000 metrů – které však na našem území nenajdeme. Pro lyžařské nadšence to rozhodně není dobrá zpráva.
Druhý extrém: Hrozí kolaps polárního víru
Jenže příběh letošní zimy tím nemusí končit. Silné El Niño – někdy označované jako Super El Niño – může výrazně narušit takzvaný polární vír. Ten za normálních okolností drží extrémně studený vzduch nad severním a jižním pólem a funguje jako jakási klimatická bariéra.
Pokud by El Niño způsobilo kolaps polárního víru, mrazivý vzduch z Arktidy by se začal nekontrolovaně šířit do nižších zeměpisných šířek – tedy i směrem k Evropě. Výsledkem by mohlo být prudké ochlazení, silné mrazy a sněhové bouře, které by zasáhly i střední Evropu.
Co to znamená pro Česko?
Letošní zima tak může být skutečně výjimečná svou nepředvídatelností. Scénář, který meteorologové považují za pravděpodobný, vypadá následovně:
- Podzim a začátek zimy budou nadprůměrně teplé
- V průběhu zimních měsíců může dojít k náhlému mrazivému obratu
- Nelze vyloučit příchod intenzivních sněhových srážek v druhé polovině zimy
Tento vývoj by korespondoval s dřívějšími předpověďmi, které varovaly před možným mrazivým obratem během zimy v Česku. Pokud se tento scénář naplní, mohli bychom nakonec zažít studenější a zasněženější zimu, než se nyní zdá.
Met Office zároveň upozorňuje na širší kontext – i přes možné zimní extrémy je velmi pravděpodobné, že rok 2027 bude celosvětově nejteplejším rokem v historii měření. Klimatické extrémy obou směrů se tak stávají novou realitou, na kterou se budeme muset připravit.
Zdroje článku: severe-weather.eu, bbc.com, euronews.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová