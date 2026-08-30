Dostal druhou šanci na oddlužení a znovu ji ignoruje. Godla si nepřebírá ani předvolání k soudu

Příběh herce známého ze seriálu Most! se čte jako záznam o soustavném testování hranic systému. První oddlužení manželů Godlových padlo v září 2023 poté, co Vrchní soud v Praze potvrdil, že prakticky neplnili žádné povinnosti:
nespláceli, nepředkládali přehledy příjmů, nabírali nové dluhy. Ještě téhož roku, 28. listopadu 2023, jim Krajský soud v Ústí nad Labem povolil oddlužení nové. Padesát pět věřitelů, dluhy kolem tří milionů korun a čistý štít. Teď, necelé tři roky poté, se opakuje totéž, jen s jedním rozdílem: tentokrát už soud nemá kam ustoupit. Druhá šance nebyla metafora
Když se řekne „druhá šance“, nejde o novinářskou nadsázku. Godlovi skutečně prošli dvěma samostatnými řízeními o oddlužení. To první skončilo
krachem: podle usnesení citovaného v insolvenčním rejstříku od roku 2021 prakticky nic nespláceli. Návrat do devatenácti exekucí s dluhem přes 1,5 milionu korun trval jen pár týdnů, než podali nový návrh.
Soud jim vyhověl. A pak začal čekat.
Uvnitř druhého oddlužení: šance za šancí
Jenže ani nové řízení nepřineslo změnu chování. Insolvenční správkyně opakovaně upozorňovala na problémy s příjmy; podle veřejně citovaných záznamů
z insolvenčního spisu mluvila o zatajování části výdělků. V červenci 2025 soud jednal o zrušení oddlužení, ale nakonec zvolil mírnější cestu: nastavil Godlovi povinnost posílat 16 tisíc korun měsíčně přímo a důrazně ho varoval.
Pak přišla další epizoda. V lednu 2026 Godla soudu tvrdil, že mu TV Nova ukončila spolupráci. Jenže PR zástupce seriálu Martin Hradecký veřejně uvedl,
že spolupráce ukončena nebyla a s hercovou postavou se dál počítá. Ještě v srpnu 2026 TV Nova vede Godlu v aktuálním obsazení Ordinace v růžové zahradě 2.
Redakce VIPŽivot připomíná, že soud přesto v lednu 2026 povolil přerušení splátek od 1. února do 30. června, mimořádný nástroj, který podle
Ministerstva spravedlnosti lze použít jen jednou a maximálně na rok. Godla tuto zákonnou úlevu spotřeboval na pět měsíců. Mezitím se ozval nový věřitel: město Chomutov nahlásilo do spisu nedoplatek za komunální odpad. Částka sama o sobě není astronomická, ale v oddlužení nerozhoduje velikost nového dluhu, rozhoduje samotné porušení režimu. I malá pohledávka po splatnosti může otevřít cestu zpět k exekutorům.
Jana Godlová na výzvu soudu k vysvětlení nového dluhu nereagovala.
Co se děje teď a co bude v září
Po skončení odkladu splátek soud nařídil na začátek září 2026 osobní jednání. Oba manželé se mají dostavit a vysvětlit, proč by mělo oddlužení pokračovat.
Předvolání si ale podle veřejně citovaných záznamů v insolvenčním rejstříku nepřevzali a visí jako veřejná vyhláška. Vysvětlení od Godlových není k dispozici. V kontextu celého případu to ale zapadá do vzorce: problémy s adresami, neodpovězené výzvy, ticho. Zdroj fotografe: Nextfoto
Soud má v září v zásadě dvě možnosti:
Ponechat oddlužení v běhu, pokud Godlovi doloží obnovené splácení, vyřešení nových dluhů a věrohodný plán. Zrušit schválené oddlužení. V tu chvíli končí ochranný režim. Dluhy se neodpustí, zohlední se jen to, co reálně zaplatili, a zbytek se vrátí do individuálního vymáhání. Věřitelé, kteří roky čekali, dostanou volnou ruku.
Nejtvrdší varianta by nastala, pokud by soud výslovně uzavřel, že šlo o nepoctivý záměr. Podle
Portálu veřejné správy by to znamenalo pětiletou blokaci jakékoli nové žádosti o oddlužení. Automaticky po každém zrušení ale tato blokace nenastává, záleží na tom, jak soud posoudí motivaci dlužníka. Proč případ přesahuje bulvár
Otázka, zda Godla jako známá tvář dostává výhodnější zacházení, se nabízí. Přímý důkaz pro celebritní režim v otevřených zdrojích není. Co ale doložitelné je:
soud v jeho věci opakovaně volil nejměkčí možný mezikrok tam, kde u běžného dlužníka s takto souvislým vzorcem porušování (neplnění splátek, nové dluhy, spory o příjmy, mlčení na výzvy) by prostor k nápravě byl výrazně užší.
Procesně platí pro každého totéž: pravidelně splácet, transparentně dokládat příjmy,
komunikovat se správcem a soudem, nevytvářet nové závazky po splatnosti. Godlovi podle veřejně dostupných záznamů selhávají ve všech těchto bodech. Opakovaně. Ve dvou samostatných řízeních.
Začátek září ukáže, jestli soudkyně ještě najde důvod k další toleranci. Godlovi
by k tomu ale museli udělat něco, co zatím nedokázali: přijít, vysvětlit a začít plnit. Předvolání zatím visí na úřední desce.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová