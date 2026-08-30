Dvě auta, pět zraněných. Jihočeští záchranáři pomáhali u vážné dopravní nehodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvě auta, pět zraněných. Jihočeští záchranáři pomáhali u vážné dopravní nehody
Centrum Českých Budějovic doslova rozkvetlo. Nově ho totiž zdobí tisíce rostlin. V parku Na Sadech,...
Už 714 potvrzených případů lymeské boreliózy letos zaznamenali jihočeští hygienici. Ve srovnání se...
Jihočeští záchranáři pomáhali v pátek odpoledne v Rakousku. Pilot s vrtulníkem přistál na hřišti v městysu...
Volejbalový Jihostroj oznámil poslední posily do kádru. Novým liberem se stal Oleksandr Boiko, který se...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Jihočeské hygieniky letos trápí klíšťata. Boreliózy je výrazně více než loni
- Jihočeský vrtulník zasahoval za hranicemi. Pomoc potřeboval rakouský cyklista
- Za Jihostroj bude hrát ukrajinský mistr. Kádr posílí Oleksandr Boiko
- Požár v Dolním Dvořišti zaměstnal záchranáře i vrtulník, muž se nadýchal zplodin