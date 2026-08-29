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Požár v Dolním Dvořišti zaměstnal záchranáře i vrtulník, muž se nadýchal zplodin

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Na Českokrumlovsku v sobotu ráno hořelo. Jeden muž se nadýchal zplodin, záchranáři nicméně usoudili, že jeho stav nevyžaduje převoz do nemocnice. Na místě kromě pozemní posádky zasahoval i vrtulník.
Požár v Dolním Dvořišti zaměstnal záchranáře i vrtulník, muž se nadýchal zplodin

Požár v Dolním Dvořišti zaměstnal záchranáře i vrtulník, muž se nadýchal zplodin

Zdroj: ZZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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