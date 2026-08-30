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Pohádka o deštníku, který odmítal chránit před deštěm, protože chtěl jednou létat

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V městečku Mrholín pršelo často. Ne pořád. To by bylo neslušné i na městečko jménem Mrholín. Ale pršelo tam tolikrát do týdne, že lidé neříkali „jestli bude pršet“, nýbrž „kdy si déšť zase vzpomene“. Na náměstí byly kamenné žlábky, po kterých voda běžela jako stříbrné provázky, střechy měly dlouhé okapy a před každými dveřmi stál alespoň jeden deštník.
Pohádka o deštníku, který odmítal chránit před deštěm, protože chtěl jednou létat

Pohádka o deštníku, který odmítal chránit před deštěm, protože chtěl jednou létat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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