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V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou

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V dějinách umění jsou tyto tři ženy opakovaně zobrazovány v dílech velkých umělců. Od řecké mytologie až po současné umění představují tyto tři postavy ideály ženské krásy odpovídající různým dobám a umělcům. Jak byl tento ideál viděn v průběhu našich dějin?
V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou

V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou

Zdroj: Livioandronico2013 / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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