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Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam

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Plynatost je jedna z nejběžnějších tělesných funkcí – a zároveň jedna z nejméně diskutovaných. Přitom jde o překvapivě citlivý ukazatel toho, co se děje v našem trávicím traktu. Frekvence, zápach i náhlé změny mohou vypovídat o složení střevního mikrobiomu, o způsobu stravování, ale někdy i o závažnějším onemocnění.
Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam

Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam

Zdroj: Kód Enigma - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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