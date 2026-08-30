Zvoní? Pokud ano, můžete za nenápadný zvoneček z babiččiny pozůstalosti dostat několik tisíc

Mezi starými chomouty, kovanými řetězy a dřevěným nářadím se občas schovává nenápadný, ztmavlý kovový zvon na masivním koženém řemeni. Mnoho lidí nad takovým nálezem mávne rukou s pocitem, že jde jen o rezavý lapač prachu. Jenže pozor – v rukou možná držíte nádhernou lidovou starožitnost s neopakovatelným zvukem i příběhem!
Za zvoneček dostanete pěkné peníze
Jako skvělá ukázka toho, za jaké sumy se tyto historické předměty prodávají, slouží nedávný inzerát. Prodávající v něm nabízí starožitný horský zvon na originálním koženém pásu z 19. století za 2 500 Kč. Za částku dvou a půl tisíce korun tak dostanete do ruky poctivý kus historického kovářství a zvonařství, který okamžitě promění jakýkoliv interiér či venkovské zápraží v prostor s neopakovatelnou atmosférou starých časů.
Poctivé kovářství 19. století: Proč jsou horské zvonce tak žádané?
V 19. století byly horské zvony (známé také jako spižáky, klepáče či pasoucí zvonce) naprosto klíčovou výbavou pro hospodáře v podhorských a horských oblastech. Pomáhaly farmářům a pastýřům lokalizovat skot či ovce v nepřehledném horském terénu a husté mlze.
Tyto zvony se vyráběly ze dvou hlavních materiálů – z tepaného železného plechu (často s mosazným plátováním pro dosažení čistšího zvuku) nebo z lité bronzové či mosazné slitiny (tzv. spiže). Klíčový byl nejen samotný zvon, ale i původní kožený pás. Ten se vyráběl z tlusté hovězí usně, často zdobené vybíjením, kovanými přezkami či vyřezávanými motivy. Skutečnost, že se kožený pás dochoval v souvislém stavu i po více než stu letech, výrazně zvyšuje hodnotu celého kompletu.
Jak poznat hodnocení starožitného zvonu a za kolik ho prodat?
Inzerovaná cena 2 500 Kč za kompletní zvon i s dochovaným koženým pásem z 19. století je na trhu se starožitnostmi velmi reálná a pro kupujícího lákavá. Pokud doma podobný horský zvon objevíte, zaměřte se na klíčové detaily, které určují jeho prodejní hodnotu:
- Typ materiálu a zvonění: Lité bronzové a mosazné zvony s jasným, dlouho znějícím tónem mají vyšší cenu než jednoduché plechové zvonky. Původní srdce (srdíčko) uvnitř zvonu je naprosto nezbytné.
- Stav koženého pásu: Původní useň, která není ztvrdlá na prach, zlámaná nebo roztržená, zvyšuje cenu sestavy o padesát procent. Původní masivní kovaná přezka je obrovským plusem.
- Datace a značení: Pokud je na těle zvonu vyražený ročník (např. 1885), iniciály zvonaře nebo náboženský reliéf, cena zvonu okamžitě stoupá na 3 500 až 7 000 Kč.
- Velikost zvonu: Velké a těžké horské zvony (s průměrem nad 15 cm) se prodávají výrazně dráže než drobné ovčí zvonky.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková