CENTRUM o páté: Zhubnout bez zázraků? Diety slibují hodně, sportovci ukazují realitu a slavné tváře slaví

Česká juniorka zvedla 620 kilogramů
Tereza Březková si z juniorského mistrovství světa v Jihoafrické republice odváží titul mistryně světa v kategorii nad 84 kilogramů a také světový rekord v součtu výkonů. Na bench pressu zvládla 132,5 kilogramu, při dřepu 280 kilogramů a v mrtvém tahu dalších 207,5 kilogramu. Dohromady tak nazvedala 620 kilogramů. Je to působivá připomínka, že váha člověka sama o sobě o jeho fyzických schopnostech neříká téměř nic.
Historické zlato má i český moderní pětibojař
Na jiném konci sportovního spektra slaví Česko další mimořádný úspěch. Čtyřiadvacetiletý Matěj Lukeš se stal teprve druhým českým moderním pětibojařem v historii, který získal individuální titul mistra světa. Na šampionátu v Číně tak potvrdil pozici světové jedničky a zároveň vylepšil loňský bronz. Jeho vítězství ale dostalo ještě osobnější rozměr, když šampion vzpomněl na svou zesnulou maminku.
Na obalu může být „fitness“, ale uvnitř něco jiného
Touha po lepší postavě se promítá i do toho, co nakupujeme. Výrazy jako „proteinové“, „fitness“ nebo „bez přidaného cukru“ mohou působit jako zkratka ke zdravějšímu jídelníčku, samy o sobě ale kvalitu potraviny nezaručují. Proteinová tyčinka může mít například značné množství cukru a označení „bez přidaného cukru“ neznamená, že výrobek obsahuje málo cukrů. Mnohem víc proto prozradí seznam ingrediencí a tabulka výživových hodnot na zadní straně obalu.
Japonská strava sází spíš na způsob než na zázrak
Vedle marketingových hesel se šíří i celé výživové trendy. Japonská strava slibuje štíhlejší postavu a lepší zdraví, její principy přitom stojí především na čerstvých a sezónních potravinách, vaření a dušení v páře, malém množství oleje a také menších porcích. Zajímavé na ní tak není jen samotné hubnutí, ale především rozdílný přístup k jídlu: méně těžkých úprav a menší množství na talíři.
Grapefruit jako rychlá cesta? Důkazy chybějí
Mnohem jednodušší slib nabízí grapefruitová dieta. Podle jejích zastánců stačí zařadit grapefruit ke každému hlavnímu jídlu a během několika dnů může přijít výrazný úbytek hmotnosti. Pro takové účinky ale zatím chybějí studie, které by je spolehlivě potvrdily a zároveň prokázaly bezpečnost této diety. I tady se tak ukazuje rozdíl mezi lákavým příslibem rychlého výsledku a tím, co skutečně dokážou doložit data.
Tělo o sobě mluví i jinak než číslem na váze
Některé signály přitom člověk sleduje mnohem méně ochotně. Plynatost je běžnou součástí trávení, důležitá ale může být její náhlá změna – například výrazně vyšší četnost, jiný zápach nebo bolestivost. Samotná existence střevních plynů není problém, pozornost si zaslouží především odchylka od vlastního obvyklého stavu. I zdánlivě banální tělesný signál tak může být informací o tom, co se v organismu děje.
Jakub Prachař slaví 43. narozeniny
Od těla a výkonu vede cesta také k tomu, jak se v průběhu let proměňuje životní styl. Jakub Prachař dnes slaví 43. narozeniny a jeho život se podle článku už dávno nevejde do jediné škatulky: je hercem, moderátorem, muzikantem, boxerem i nadšeným pletařem. Do dalšího roku navíc vstupuje jako novopečený manžel Sary Sandevy. Jeho příběh dobře ukazuje, že narozeniny nejsou jen číslo, ale také příležitost podívat se na to, kam se člověk za několik let posunul.
Kevin ze Sám doma si konečně rozhoduje o vlastním životě
Podobnou proměnu, ovšem mnohem dramatičtější, připomínají i 46. narozeniny Macaulaye Culkina. Jako dětská hvězda vydělával miliony, zároveň ale podle svých vzpomínek neměl kontrolu ani nad základními věcmi ve vlastním životě a jeho otec ho nutil spát na pohovce. Později se mu podařilo získat kontrolu nad svěřenským fondem a finanční nezávislost, díky níž už nemusel přijímat role z nutnosti. Z dětského Kevina, kterého si svět pamatuje z filmové série Sám doma, se tak stal člověk, který si může svůj život určovat podle sebe.
Možná právě v tom je společný jmenovatel dnešních témat: tělo, výkon ani věk nejsou jen čísla. Podstatné je, co za nimi člověk skutečně dokáže, jak se o sebe stará a nakolik má svůj vlastní život ve svých rukou.