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Databáze sleduje přístupnost škol, úplně bez bariér jich je pouhý zlomek

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Rodičům dětí s handicapem pomůže s výběrem školy nová databáze. Ucelený přehled o tom, jak na tom které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Databáze zatím zahrnuje přes 500 škol z celého Česka. Svými informacemi přispěla také dvacítka zařízení z Plzeňského kraje. Databáze se stále doplňuje a přispět do ní mohou samotné školy, ale také žáci a rodiče.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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