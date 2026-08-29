Návrat do Třeskoprsk s tučným ziskem: Staré Čtyřlístky mají cenu zlatého dolu, a to i docela obyčejná vydání

A pokud vám po nich zůstala vzpomínka na dně skříně nebo v krabici na půdě, zbystřete. To, co jste dříve kupovali za pár tehdejších korun u novinového stánku, se dnes proměnilo v mimořádně ceněný sběratelský artikl.
Proč staré komiksy trhají rekordy: Kouzlo čísel ze sedmdesátých a osmdesátých let
Nedávno se na internetu objevil inzerát, kde prodávající nabízí balík 35 starých Čtyřlístků (mimo jiné čísla 118, 139, 141, 151, 158 až po řadu čísel přes 200) v dobrém až výborném stavu za souhrnnou cenu 3 000 Kč. Pro někoho možná bláznivá suma za stoh starého papíru, ale pro znalce komiksového trhu celkem jasný signál, že nostalgie se dneska platí zlatem.
Hodnota Čtyřlístků se odvíjí od jednoduchého pravidla. Čím nižší číslo, tím vzácnější a dražší sešit je. Vůbec nejznámější je legendární první číslo z roku 1969 s názvem Vynálezy profesora Myšpulína. Pokud byste ho našli v perfektním stavu na půdě, sběratelé by vám za něj bez mrknutí oka zaplatili padesát až sto tisíc korun!
Zmiňovaná nabídka za tři tisíce korun obsahuje kousky od čísla 118 výše, které pocházejí převážně z osmdesátých a devadesátých let. Průměrná cena jednoho sešitu v tomto balíku vychází na necelých 86 Kč za kus. Vzhledem k tomu, že jde o zachovalé kousky v dobrém a výborném stavu bez chybějících stránek či kreslení, jde pro kupujícího o velice rozumnou a výhodnou nabídku. Podobně zachovalá čísla ze stovkové řady se totiž samostatně prodávají klidně za 100 až 150 Kč za kus.
Jak poznat, že máte doma sběratelský poklad?
Máte pocit, že se vám doma po dětech nebo prarodičích schovává podobná stohovaná hromada Čtyřlístků? Než se rozhodnete celý balík vyhodit nebo někomu darovat, zkontrolujte pár klíčových věcí, které rozhodují o ceně:
- Číslo vydání je základ: Nejcennější jsou čísla 1 až 10 (historické první ročníky), vysokou hodnotu mají i čísla do stovky. Čísla nad 200 se již prodávají za desítky korun.
- Stav rozhoduje o všem: Sběratelé jsou velmi nároční. Měl sešit vystřižené luštění? Je obálka otrhaná nebo polepená izolepou? Jsou na stránkách čmáranice pastelkou? Jakékoliv poškození sráží cenu dolů až o osmdesát procent.
- Kompletnost: Čtyřlístky často obsahovaly různé vystřihovánky nebo vkládané přílohy. Pokud má sešit původní sponky bez rzi a je kompletní, jeho hodnota raketově stoupá.
Výlet za vzpomínkami do dětských let se vám tak může docela příjemně vyplatit. Příště, až budete dělat pořádek ve staré knihovně, prohlédněte každý komiksový sešit dvakrát.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková