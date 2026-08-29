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Návrat Růžového pantera: Karel III. měl na premiéře problém, záchvaty smíchu a nechtěný projekt

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Komedie Návrat Růžového pantera z roku 1975 odvrátila velkou finanční krizi samotných tvůrců a ukrývá spoustu nečekaných hereckých improvizací i havárií.
Návrat Růžového pantera

Návrat Růžového pantera

Zdroj: FOTO:© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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