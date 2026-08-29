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Balzamovači v 18. století nacpali do těla faráře jedlové piliny a konopí. Chlorid zinečnatý pak udělal zbytek, mumie vydržela dodnes

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2. května 2025 zveřejnil tým kolem patologa Andrease Nerlicha z mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität ve Frontiers in Medicine studii, která po staletích rozluštila záhadu takzvaného vzduchem sušeného faráře z hornorakouského St. Thomas am Blasenstein.
Balzamovači v 18. století nacpali do těla faráře jedlové piliny a konopí. Chlorid zinečnatý pak udělal zbytek, mumie vydržela dodnes

Balzamovači v 18. století nacpali do těla faráře jedlové piliny a konopí. Chlorid zinečnatý pak udělal zbytek, mumie vydržela dodnes

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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