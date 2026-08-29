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Michael Jackson by slavil 68: Kontroverzní scény z jeho megahitu museli vystřihnout, teď chystají pokračování

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Michael Jackson by 29. srpna, oslavil 68. narozeniny. Král popu zemřel před sedmnácti lety, jeho příběh ale zdaleka nekončí. Letošní životopisný film Michael se stal obrovským hitem, přesto v něm diváci jednu zásadní kapitolu jeho života vůbec neviděli. Scény věnované obviněním ze sexuálního zneužívání totiž museli tvůrci kvůli právní překážce odstranit. Teď se chystá druhý díl a právě kontroverzní období má znovu přijít na řadu.
Michael Jackson by oslavil 68. narozeniny

Michael Jackson by oslavil 68. narozeniny

Zdroj: gettyimages.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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