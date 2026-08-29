Michael Jackson by slavil 68: Kontroverzní scény z jeho megahitu museli vystřihnout, teď chystají pokračování

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Michael Jackson by 29. srpna, oslavil 68. narozeniny. Král popu zemřel před sedmnácti lety, jeho příběh ale zdaleka nekončí. Letošní životopisný film Michael se stal obrovským hitem, přesto v něm diváci jednu zásadní kapitolu jeho života vůbec neviděli. Scény věnované obviněním ze sexuálního zneužívání totiž museli tvůrci kvůli právní překážce odstranit. Teď se chystá druhý díl a právě kontroverzní období má znovu přijít na řadu. Kontroverzní scény byly natočené
Životopisný snímek Michael, v němž krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar Jackson, původně neměl končit tak, jak jej nakonec viděli diváci. Tvůrci počítali také s událostmi roku 1993, kdy Michael Jackson čelil prvnímu obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilého.
Část těchto scén byla dokonce natočena. Podle Variety měl původní film zahrnovat policejní zásah na Neverlandu i následnou kauzu. Jenže po skončení natáčení právníci Jacksonovy pozůstalosti zjistili, že stará dohoda s rodinou Jordana Chandlera obsahuje klauzuli, která bránila jeho zobrazení či zmínění ve filmu. Celý závěr proto musel být přepracován a kontroverzní pasáže zmizely. Dodatečné natáčení mělo podle Variety zvýšit náklady až o 15 milionů dolarů.
Výsledný film tak Jacksona opouští ještě na vrcholu kariéry během éry alba Bad, tedy několik let před vypuknutím první velké kauzy. Přesto se Michael stal obrovským kasovním úspěchem a celosvětově překonal miliardovou hranici. Druhý díl před kontroverzí neuteče
Teď se však připravuje pokračování a Michaelův synovec Jaafar naznačil, že právě obvinění by tentokrát měla dostat prostor. V nedávném rozhovoru pro GQ Middle East řekl, že doufá, že druhý film nabídne větší vhled do celé věci z pohledu jeho strýce. Zároveň připustil, že do samotného psaní scénáře příliš nemluví.
„Myslím, že druhý film poskytne ještě více vhledu do Michaelovy perspektivy,“ uvedl Jaafar. Podle něj rodině dlouhodobě vadí především to, že v debatách o obviněních nebyl dostatečně slyšet Michaelův vlastní hlas.
Obvinění přitom Jacksona provázela po značnou část pozdějšího života. Kauza z roku 1993 skončila civilním finančním vyrovnáním, přičemž Jackson provinění popíral. V roce 2005 pak stanul před soudem kvůli jinému případu a byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby. Další obvinění se objevila také po jeho smrti.
Studio Lionsgate už na pokračování pracuje a produkce by měla odstartovat na konci letošního roku nebo začátkem roku 2027. Zajímavé je, že část materiálu pro druhý film už existuje. Podle šéfa filmové divize Lionsgate Adama Fogelsona je natočeno zhruba 25 až 30 procent potenciálního pokračování. Zdroj: Aplausin.cz, Gettyimages.com, Instagram.com, Variety.com, People.com