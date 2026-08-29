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Šlehačková bublanina s jahodami: Nadýchaná letní buchta hotová raz dva

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Šlehačková bublanina s jahodami je přesně ten typ pečení, který zvládnete i ve chvíli, kdy máte doma plno hostů a málo času. Těsto se míchá v jedné míse, jahody se jen pohodí na vrch a trouba udělá zbytek práce za vás.
Fotografie k šlehačkové bublanině

Fotografie k šlehačkové bublanině

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Šlehačková bublanina s jahodami: Nadýchaný letní koláč, který se peče rychle a mizí ještě rychleji
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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