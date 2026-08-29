Šlehačková bublanina s jahodami: Nadýchaná letní buchta hotová raz dva

Přiznám se, že
je u nás doma takový tichý hrdina léta. Není to bublanina , který by na narozeninové oslavě budil obdivné vzdechy, ale přesně po něm sáhnete v sobotu dopoledne, když vám kamarádka napíše, že za hodinu dorazí na kávu. Letos jsem ji poprvé zkusila se šlehačkou místo mléka a byl z toho výsledek, ke kterému se už vracet nechci jinak. Těsto je dort vláčnější, o něco nadýchanější než klasická verze a jahody v troubě rozvoní celý byt tak, že to mezi cukrárnou a zahradou má opravdu blízko.
Na
šlehačkovou bublaninu není potřeba žádné zvláštní vybavení ani velká zkušenost. Stačí mísa, metla nebo ruční šlehač a plech. Těsto je hotové rychle, zbytek času strávíte čekáním u trouby a řešením otázky, jestli ji krájet hned, nebo počkat. Upřímně: většinou to nevydržím. jsou navíc jedno z nejvděčnějších ovocí k pečení vůbec, protože se s nimi nemusí dělat téměř nic. Jahody Omytí, odkrojení stopek a mohou na těsto.
Můj tip zní: Jahody před použitím pečlivě osušte papírovou utěrkou. Když jsou mokré, na těstě se vytvoří vodnatá místa, která se při pečení nestihnou zpevnit, a bublanina v těchto částech zůstane syrová. Suché jahody se naopak pěkně zapečou a jejich šťáva se vsákne do těsta okolo. Recept na vláčnou šlehačkovou bublaninu s jahodami
Z jedné dávky vznikne plný vyšší plech, z něhož nakrájíte
přibližně 12 až 15 kusů. Recept stojí na hrnečkovém odměřování, použijte jeden hrnek o objemu asi 250 ml a poměry zůstanou v pořádku. Celková délka přípravy: přibližně 60 až 70 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 3 vejce 1 hrnek krupicového cukru 2 hrnky polohrubé pšeničné mouky 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli 1 kelímek smetany ke šlehání (200 ml) Příprava plechu máslo na vymazání hrubá pšeničná mouka na vysypání Na povrch buchty a na dokončení 3 hrnky jahod (nebo jiného bobulovitého ovoce) moučkový cukr s vanilkou na posypání Postup přípravy jahodové bublaniny ze šlehačkového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů podle toho, co vám doma funguje lépe, použijte horkovzduch nebo horní a dolní ohřev. Já sahám po horním a dolním ohřevu, bublanina pak podle mě roste rovnoměrněji.
2.
Vejce vyklepněte do větší mísy, přisypte krupicový cukr a šlehejte ručním šlehačem nebo metlou tak dlouho, až směs zesvětlá a zhoustne do světlé, nadýchané pěny. Zabere to zhruba 3 až 5 minut. Tahle část rozhoduje o nadýchanosti těsta, takže ji nevynechávejte. Foto: Cooky.cz, Šlehačková bublanina s jahodami: Nadýchaný letní koláč, který se peče rychle a mizí ještě rychleji
3.
Mouku prosijte spolu s kypřicím práškem a špetkou soli přímo do mísy k vejcím. Přilijte celý kelímek smetany ke šlehání a všechno jemně promíchejte stěrkou nebo vařečkou, ne šlehačem. Těsto by zbytečně přišlo o vzduch. Míchejte jen do chvíle, kdy se mouka spojí se zbytkem, déle to opravdu není potřeba.
4. Vyšší plech o velikosti přibližně 30 x 40 cm důkladně vymažte
máslem a vysypte hrubou moukou. Přebytečnou mouku vyklepejte. Díky tomu půjde bublanina po upečení dobře vyklopit nebo nakrájet bez trhání.
5. Do připraveného plechu nalijte těsto a stěrkou ho uhlaďte do rovnoměrné vrstvy. Je hutnější, takže chvíli zabere, než se rozprostře úplně všude. Okraje by měly být stejně vysoké jako střed.
Zpracování jahod
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6.
Jahody omyjte, osušte a zbavte stopek. Větší překrojte na poloviny, menší nechte celé. Rozložte je po celém povrchu těsta, klidně je lehce zatlačte dovnitř, aby při pečení neujížděly ke kraji.
7. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
25 až 30 minut, dokud bublanina nezezlátne a špejle zapíchnutá do středu nevyjde čistá. Povrch má být zlatavě hnědý a okraje by se měly mírně oddělovat od plechu.
8. Hotovou bublaninu nechte na plechu chladnout
20 až 30 minut. Za tepla se při krájení snadno trhá. Před podáváním ji hustě poprašte moučkovým cukrem s vanilkou, na červených jahodách vypadá bílý poprašek dobře a přidá i jemnou vanilkovou vůni. Tipy redakce: Výměna ovoce: Jahody lze bez potíží nahradit malinami, rybízem, třešněmi bez pecek nebo borůvkami. Kyselejší ovoce, třeba rybíz nebo třešně, vytváří se sladkým těstem pěkný kontrast. Kdo má raději méně sladké moučníky, sáhne spíš po nich. Smetana vs. mléko: Klasická bublanina se dělá s mlékem, ale smetana ke šlehání dá těstu vláčnější strukturu a plnější chuť. Jestli nevyužijete celý kelímek, zbytek klidně přidejte do omáčky nebo polévky. Škoda ho vyhazovat. Jahody a jejich benefity: Jahody jsou dobrým zdrojem vitaminu C a manganu, obsahují také kyselinu listovou a draslík. Podle Healthline mají navíc protizánětlivé účinky díky antioxidantům, hlavně antokyanům, které jim dávají typickou červenou barvu. Kontrola propečenosti: Špejle je spolehlivá metoda, ale sledujte i povrch. Pokud se střed bublaniny při lehkém zatřesení plechem pořád vlní jako želé, potřebuje ještě asi 5 minut. Zlatavý, lehce pružný povrch už značí, že je hotová.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI