Rusko se dostává do stále paradoxnější situace. Přestože patří k největším producentům ropy na světě, začíná kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin ze zahraničí. Současně posílá část vlastní ropy do okolních zemí, kde se zpracovává a následně se paliva vracejí zpět do Ruska.
Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie
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