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Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie

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Rusko se dostává do stále paradoxnější situace. Přestože patří k největším producentům ropy na světě, začíná kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin ze zahraničí. Současně posílá část vlastní ropy do okolních zemí, kde se zpracovává a následně se paliva vracejí zpět do Ruska.
Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie

Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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