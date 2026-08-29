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Moravskoslezská sestra už pojedenácté. Soutěží i ostravská nemocnice

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Už pojedenácté se bude konat anketa Moravskoslezská sestra. Vítězka bude vyhlášena 1. října, mezi 27 finalistkami jsou i dvě zástupkyně ostravské fakultní nemocnice (FNO). Konkrétně je to vrchní sestra Chirurgické kliniky Hana Horelová a vedoucí laborantka Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Jana Vaculová.
Zleva: Jana Vaculová, Hana Horelová

Zleva: Jana Vaculová, Hana Horelová

Zdroj: Nemocnice Ostrava (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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