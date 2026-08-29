Moravskoslezská sestra už pojedenácté. Soutěží i ostravská nemocnice

Moravskoslezská sestra už pojedenácté. Soutěží i ostravská nemocnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zleva: Jana Vaculová, Hana Horelová
Chvályhodný počin s dobročinným podtextem má na svém kontě sedmatřicetiletý voják Ondřej Sejbal, který svou...
Státní památky v Moravskoslezském kraji hlásí na nedělní bezplatné prohlídky mimořádný zájem. Důl Michal v...
V Zoo Ostrava dnes otevřeli nový pavilon Amphibiarium zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm mohou...
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) prověřuje hlášení o výskytu medvědů v Chráněné krajinné...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →