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Sedmdesát let historie výroby výhybek v Prostějově digitálně. Pomáhají studenti

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Prostějovská Výhybkárna a strojírna digitalizuje 70 let historie výroby výhybek ve městě. Pomáhají jí s tím studenti středních a vysokých škol. Firma je předním evropským dodavatelem výhybek a výhybkových konstrukcí.
DT-Výhybkárna a strojírna

DT-Výhybkárna a strojírna

Zdroj: DT-Výhybkárna a strojírna Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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