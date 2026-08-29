Vodní elektrárnu Orlík čeká proměna za miliardy. Novou turbínu testují v Blansku

Orlická elektrárna funguje už více než šedesát let. Rozsáhlá modernizace za osm miliard korun by měla její život prodloužit o další dekády. Zároveň změní způsob, jakým část elektrárny funguje.
Dvě ze čtyř současných turbín se změní na obousměrné a budou moci čerpat vodu z níže položeného Kamýku. Do přečerpávací části nové elektrárny přijde také nová turbína, jejíž model nyní odborníci testují v Blansku.
Energetické pojistka
Když bude v české energetické síti přebytek elektřiny, turbíny ji využijí k čerpání vody z níže položené nádrže Kamýk do Orlíku. Jakmile bude elektřiny naopak nedostatek, voda poteče opačným směrem a znovu ji vyrobí.
Nová přečerpávací část dokáže uložit tolik energie, kolik za jeden den spotřebuje přibližně osmdesát tisíc českých domácností. Orlík tak vyrovná výkyvy v celé soustavě.
Model turbíny testují v Blansku
Než skutečná turbína vznikne, musí odborníci ověřit její parametry na zmenšeném modelu. Ten nyní testují specialisté společnosti Litostroj Engineering v hydraulické laboratoři v Blansku.
Model je třináctkrát menší než budoucí zařízení. Zatímco skutečná turbína bude mít kolem pěti metrů v průměru, blanenský model měří 421 milimetrů. Odborníci do něj napustí vodu a postupně nasimulují situace, které mohou nastat v běžném provozu.
Testování potrvá asi dva měsíce. Výsledky všech měření následně poslouží coby podklady pro výrobu skutečné turbíny.
„Jednou z nejdůležitějších částí nového soustrojí je právě reverzní Francisova turbína. Ještě, než ji vyrobíme, musíme detailně ověřit její klíčové parametry, jako jsou hlavně hydraulické vlastnosti, účinnost nebo provozní stabilita,” uvedl generální ředitel Litostroj Engineering Peter Šály.
Vodní elektrárna zůstane v provozu
Modernizace se postupně dotkne všech čtyř soustrojí Orlíku. Dvě z nich ovšem zůstanou v klasickém režimu. Práce se rozběhnou v roce 2027, dokončení je zatím v plánu na rok 2033.
Orlík je klíčovým článkem energetické části Vltavské kaskády. Jelikož budou práce probíhat za pochodu, elektřina se bude stále vyrábět. „Přestavba dvou ze čtyř soustrojí na přečerpávací provoz je unikátní zkouškou a nemůžeme podcenit žádný detail,” popsal ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
ČEZ označuje přeměnu Orlíku za největší projekt v české hydroenergetice za posledních třicet let. Modernizací již prošly vodní elektrárny na Lipně, Dalešicích, Slapech nebo Dlouhých Stráních.