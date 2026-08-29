Divná krabička po dědovi může mít cenu tisíců. Kdo ji nevyhodil, ten si pořádně přilepší

V době, kdy se společenská etiketa řídila přísnými pravidly a vytáhnout cigaretu z papírové krabičky se považovalo za prohřešek proti dobrým mravům, patřila k výbavě každého džentlmena i elegantní dámy tabatěrka. Tyto kapesní pouzdra na cigarety či tabák byla symbolem společenského statusu a poctivého zlatnického řemesla.
Cetka do ruky může být drahá
Jako skvělá ukázka toho, v jakých částkách se tyto historické doplňky pohybují, slouží inzerát nabízející starožitnou stříbrnou tabatěrku s monogramem JH a zasaditelným rubínkem za 4 000 Kč. Pouzdro v původním neznehodnoceném stavu (prodávající vnitřek záměrně neleštila, aby zachovala autentickou patinu) představuje ukázku osobního luxusu z první poloviny minulého století. Pokud podobný kousek vlastním prodejem nabízíte nebo jej držíte v dlaních, vězte, že jde o velmi žádané zboží mezi sběrateli i milovníky vintage módy.
Monogram a drahé kameny: Co dělalo z tabatěrky osobní klenot?
Ručně gravírovaný monogram (v tomto případě iniciály JH) byl v minulosti jasným důkazem toho, že šlo o zakázkovou výrobu na míru. Tabatěrka často sloužila jako hodnotný dar k významným životním jubileím, promováním nebo jako projev úcty. Vsazení drahokamu, jakým je drobný rubín v zavíracím mechanismu či rohu pouzdra, dodávalo kovu nádech výjimečnosti.
Zlatníci v období secese a art deca zdobili tabatěrky jemným gilošováním (vytvářením složitých plastických geometrických vzorů) a vnitřní prostory potahovali vrstvou zlacení. Právě zlacený vnitřek chránil cigarety před chemickým zápachem stříbra a vlhkostí. Pokud na vnitřní straně uvidíte zachovalý zlatavý nádech a ohebná ramínka na přidržování cigaret, držíte v ruce kousek vysoké řemeslné úrovně.
Jak poznat hodnocení stříbrné tabatěrky a za kolik ji prodat?
Cena 4 000 Kč za stříbrnou tabatěrku s drahým kamenem a monogramem je na dnešním trhu velmi reálná a pro kupujícího atraktivní. Pokud doma podobný předmět objevíte, zaměřte se na následující klíčové faktory, které určují jeho prodejní hodnotu:
- Ryzost stříbra a puncovní značky: Podívejte se lupou do útrob tabatěrky nebo na její vnější hrany. Nejčastěji najdete staré rakousko-uherské či prvorepublikové punce (např. ryzost 800/1000 nebo 900/1000 se znakem lilie, trojvrší či hlavy Diany). Čitelný punc a váha kovu cenu přímo násobí.
- Váha kovu: Masivní stříbrné tabatěrky vážící 150 až 250 gramů mají samy o sobě vysokou hodnotu kovu, která v kombinaci se starožitnou hodnotou šplhá na 4 000 až 8 000 Kč.
- Stav pantu a zavírání: Pružina zavíracího tlačítka i hlavní pant nesmí být uvolněné či zkroucené. Pokud spona s rubínkem po stisknutí sama hladce vyskočí a pevně zaklapne, hodnota pouzdra zůstává na maximu.
- Autentická patina: To, že prodávající vnitřek neleštila, je správný krok. Sběratelé preferují původní lesk a patinu věku před necitlivě vycíděným kovem, který ztratil své historické stopy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková