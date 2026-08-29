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Lidé darovali na dobročinný bazar přes 700 kabelek. Zájem kupujících byl obrovský

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Přes 700 nevyužitých dámských kabelek různých velikostí, barev i značek, ale i batohů a tašek se podařilo od lidí shromáždit ve prospěch benefičního bazaru, který v Plzni uspořádala Diakonie. Třídenní benefiční prodej během Festivalu na ulici pak přinesl 30 tisíc korun na odbornou péči a terapie.
Lidé darovali na dobročinný bazar přes 700 kabelek. Zájem kupujících byl obrovský

Lidé darovali na dobročinný bazar přes 700 kabelek. Zájem kupujících byl obrovský

Zdroj: Diakonie Západ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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