Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ani uzeniny, ani alkohol. Největšího zabijáka slinivky konzumujeme denně všichni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slinivka břišní pracuje celý život bez jediného varování. Když konečně promlouvá, bývá pozdě. Česko patří ke smutné světové špičce v onemocnění slinivky – a příčina leží v každodenním jídelníčku.
Ani uzeniny, ani alkohol. Největšího zabijáka slinivky konzumujeme denně všichni

Ani uzeniny, ani alkohol. Největšího zabijáka slinivky konzumujeme denně všichni

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Uprostřed egyptské pouště našli hřbitov pravěkých žraloků
Uprostřed egyptské pouště našli hřbitov pravěkých žraloků
Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina
Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina

Na první pohled jsou malé, sladké a člověk je spíš považuje za obyčejnou letní pochoutku. Přitom právě...

HOSPODSKÝ KVÍZ: V hospodě by kvůli těmhle otázkám létaly sázky
HOSPODSKÝ KVÍZ: V hospodě by kvůli těmhle otázkám létaly sázky

Vítejte u dalšího hospodského kvízu. Čeká vás pestrá směs otázek ze všeobecných znalostí. Otestujte svou...

Zapomeňte na Okenu. Nejlepší prostředek na lesklá okna má doma každý. Skla vydrží krásná měsíce
Zapomeňte na Okenu. Nejlepší prostředek na lesklá okna má doma každý. Skla vydrží krásná měsíce

Většina lidí po mytí oken zoufale leští skla do bezvědomí, a přesto se na nich za pár týdnů znovu usadí...

Dnes má hodnotu 25 000 000 Kč, za Československa to bylo jen 5000 Kč. Leckdo by ji mohl mít ještě doma
Dnes má hodnotu 25 000 000 Kč, za Československa to bylo jen 5000 Kč. Leckdo by ji mohl mít ještě doma

Když se v tuzemské aukci objevil téměř stoletý kousek papíru s portrétem ženy a státním znakem, sběratelé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.