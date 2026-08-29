Mariánská lampička nemusí být veteš na vyhození. Někdejší nezbytná výbava ložnic vám teď může vydělat tisíce

Náboženské motivy byly v minulosti neoddělitelnou součástí českých i moravských domácností. Domácí oltářky, svaté obrázky nebo kříže zdobily téměř každou světnici. Málokdo ale ví, že i tyto devotionalie se s postupujícím časem staly vyhledávaným sběratelským artiklem a zajímavou dekorací pro milovníky starožitností.
Votivní předměty dnes získávají nečekanou hodnotu
Na bazaru jsme našli starou nástěnnou lampu s motivem Panny Marie Lurdské za 1 500 Kč (cca 63 EUR). Svítidlo o rozměrech 38,5 × 14,2 cm spojuje dřevěný podklad s prvky z cínu a mosazi. Dominantou je český nápis „Matko Boží Lurdská Pomoz mi, stůj při mně“. Stroj je plně funkční, byť vzhledem k věku vyžaduje drobnou úpravu kabeláže. Za tisíc pět set korun tak dostanete do ruky poctivý kus historického řemesla s neopakovatelnou atmosférou.
Kult Panny Marie Lurdské: Příběh, který ovlivnil evropský design
Abyste pochopili, proč se podobný motiv objevil právě na nástěnném svítidle, musíme se vrátit do poloviny 19. století. V roce 1858 došlo ve francouzských Lurdách k řadě zjevení Panny Marie chudé dívce Bernadettě Soubirous. Lurdy se doslova přes noc staly jedním z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa, kam proudily miliony lidí s nadějí na uzdravení.
Tento náboženský fenomén masivně ovlivnil i tehdejší uměleckou a řemeslnou výrobu po celé Evropě. V prvních dekádách 20. století se sošky a reliéfy Panny Marie Lurdské začaly objevovat na nejrůznějších užitkových předmětech. Nástěnná lampa s prosbou o pomoc sloužila v domácnosti nejen jako zdroj tlumeného večerního světla, ale také jako osobní místo k modlitbě. Právě spojení praktického osvětlení a duchovního poselství dělá z tohoto kousku mimořádně citovou i sběratelskou záležitost.
Na co si dát pozor: Technický stav a hodnota starých svítidel
Pětistovka k tisícovce u starých svítidel často závisí na detailech. Pokud máte doma podobné historické světlo nebo uvažujete o jeho koupi, zaměřte se na několik klíčových věcí:
- Původní elektroinstalace: Jak správně uvádí i inzerát z Třemošné, stará svítidla mají často původní vidlice (koncovky) nebo opotřebované opředené kabely. Z bezpečnostních důvodů je vždy nutné použít redukci nebo nechat kabeláž odborně vyměnit za novou, odpovídající dnešním normám.
- Materiál a patina: Kombinace masivního dřeva, mosazi a cínu pokoveného mosazí je typická pro kvalitnější prvorepublikovou či meziválečnou výrobu. Původní patinu na kovu nikdy nedrhněte chemií, zachovalý autentický povrch výrazně zvyšuje cenu.
- Kompletnost a nápisy: Svaté obrázky a lampy s česky psanými texty či prosbami jsou na našem trhu žádanější než ty bez textu, protože mají pro místní sběratele osobnost a lokální příběh.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková