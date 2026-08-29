Android telefon se teď promění v plnohodnotný počítač. Stačí jeden USB kabel a monitor, nic víc nepotřebujete

Dne 3. března 2026 Google spustil v rámci Androidu 16 QPR3 funkci Connected Displays pro telefony Pixel 8 a novější. Stačí vzít kompatibilní Pixel, připojit ho USB-C kabelem k monitoru s podporou DisplayPort Alt Mode, nebo přes adaptér k běžnému HDMI monitoru, a na obrazovce se neobjeví pouhé zrcadlení telefonu. Místo toho se spustí samostatná desktopová relace: dole taskbar, nahoře systémová lišta, aplikace v oknech, která lze přesouvat, měnit jim velikost a přichytávat ke stranám. Telefon přitom zůstává plně funkční, jeho displej žije vlastním životem, zatímco na monitoru běží „počítač“. Ke spuštění opravdu stačí kabel a monitor. Pro pohodlnou práci ale Google ve svých materiálech počítá i s Bluetooth myší a fyzickou klávesnicí.
Co přesně se na monitoru spustí
Kdo čeká zrcadlení jako u Miracastu, bude překvapený. Podle
oficiální nápovědy Androidu jde o dvě oddělené relace: na telefonu běží klasický mobilní Android, na monitoru desktopové prostředí s vlastní plochou. Okna aplikací fungují podobně jako ve Windows nebo macOS, lze je minimalizovat do taskbaru, přepínat přes Alt+Tab a otevírat vedle sebe. Vizuálně je to pořád Android, notifikace i rychlá nastavení si zachovávají mobilní styl, ale rozložení prostoru připomíná skutečný počítač.
Google zároveň umožňuje sdílený kurzor mezi telefonem a monitorem. Prakticky to znamená, že můžete na telefonu odpovídat na zprávy, zatímco na monitoru editujete dokument. V testech Android Authority fungovaly i běžné periferie připojené přes USB dok: externí úložiště, kabelový Ethernet, klávesnice i myš.
Kdo to může vyzkoušet a co k tomu potřebuje
Desktopový režim není univerzální funkce pro každý Android.
Pixel Phone Help výslovně uvádí kabelové připojení k externímu displeji pro „Pixel 8 a novější“. Google při spuštění zmínil i podporu na vybraných zařízeních Samsung, ale jednotný seznam pro všechny výrobce neexistuje.
Co se týče hardwaru na straně monitoru:
Ideální varianta: USB-C monitor s DisplayPort Alt Mode, jeden kabel přenese obraz a zároveň může telefon napájet. Alternativa: Klasický HDMI nebo DisplayPort monitor plus USB-C → HDMI/DP kabel či adaptér. Pozor: Obyčejný nabíjecí USB-C kabel bez podpory obrazového přenosu nestačí. Kritické je, aby spojení umělo přenášet video.
Aktualizace dorazila v rámci březnového Pixel Dropu s úrovní záplat 2026-03-05. Rollout běžel ve vlnách, ale šlo o globální sestavení; Pixel zakoupený v České republice ji dostane také, pokud jde o podporovaný model.
Kde to funguje skvěle a kde naráží
Pro web, e-mail, komunikaci a práci s dokumenty je desktopový režim už reálně použitelný. Jenže „plnohodnotný počítač“ má svá ale. Největší problém nejsou Pixely ani Android samotný, ale aplikace třetích stran.
Google vydal jasná pravidla pro vývojáře: pravé tlačítko myši, efekty při najetí kurzorem, přetahování, klávesové zkratky a trojklik pro výběr textu. Knihovna Jetpack WindowManager 1.5 přidala breakpointy pro extra široké plochy nad 1 600 dp. Jenže řada aplikací tyto standardy zatím neimplementovala. Typický příklad:
Microsoft Word pro Android je v dokumentaci stále vysvětlovaný přes dvojklik a tahání úchytů. Na Microsoft Q&A z května 2026 se navíc přiznává, že označování textu myší ve Wordu na androidovém tabletu nemusí fungovat očekávaně. Pokud adaptivně napsaná aplikace vypadá na monitoru skvěle, aplikace uzamčená na výšku se jen roztáhne do ošklivého obdélníku.
K tomu přibývají drobné ergonomické nedostatky: telefon a desktop sdílejí některá nastavení (jas, zvuk), chybí možnost nastavit si na monitoru jinou tapetu nebo samostatný timeout obrazovky.
Srovnání s DeX a iPadOS 26
Samsung DeX existuje roky a je to znát. V přímém srovnání z března 2026 vyšel DeX jako dotaženější řešení, nabízí vlastní tapetu pro desktopový režim, oddělený timeout, explicitní režim „telefon jako touchpad“ a celkově desktopovější ergonomii. Pixel Desktop Mode je použitelný, ale podle testů pořád „voní po telefonu“.
Apple zvolil jinou cestu. iPadOS 26 přinesl přepracovaný systém oken s Exposé, menu barem a Stage Managerem na vybraných iPadech. Působí jako vyzrálejší pracovní prostředí, ale vyžaduje samostatné zařízení, iPad. Google nabízí levnější vstupní logiku: telefon, který už máte v kapse, plus monitor.
Pixel Desktop Mode Samsung DeX iPadOS 26 Vstupní zařízení Telefon (Pixel 8+) Telefon (vybrané Galaxy) Samostatná plocha na monitoru Ano Ano Telefon jako touchpad Ne (oficiálně) Ano Oddělená nastavení desktopu Omezeně Ano Vyspělost ekosystému Začátek Roky vývoje Co to znamená pro budoucnost
Desktopový režim na Androidu není experiment schovaný ve vývojářském menu. Je to veřejná funkce s vlastní nápovědou, vývojářskými nástroji a jasným směrem. Google zároveň pracuje na projektu Aluminium OS; podle rozhovoru Android Authority se Sameerem Samatem z března 2026 má jít o systém mířící na spotřebitelské laptopy, přičemž soudní dokumenty citované 9to5Google naznačují plnější vydání až v roce 2028. Dnešní Connected Displays tak vypadají jako přechodová vrstva, na které Google testuje, jak se androidové aplikace chovají s myší, klávesnicí a velkým oknem.
Pro lehkou každodenní práci (prohlížeč, e-mail, videohovory, dokumenty) je to už teď funkční náhrada notebooku. Jako univerzální pracovní stanice ale Pixel Desktop Mode na jaře 2026 ještě nedozrál. Největší brzda přitom není hardware ani systém, ale to, jestli vaše oblíbené aplikace umí velkou obrazovku stejně dobře jako dotykový displej.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman