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Android telefon se teď promění v plnohodnotný počítač. Stačí jeden USB kabel a monitor, nic víc nepotřebujete

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Březnová aktualizace Pixelů přinesla desktopový režim, který z telefonu udělá pracovní stanici s taskbarem a okny, bez notebooku, jen s kabelem.
Android telefon Google Pixel 7A

Android telefon Google Pixel 7A

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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