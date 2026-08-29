Meta 20 milionů dolarů prolomena. Nečasův spoluhráč Makar je nejlépe placeným hráčem NHL

Dvacet milionů dolarů ročně v platovém stropu, to byla v NHL dosud čistě teoretická hranice, o které se mluvilo jako o otázce „kdy“, ne „jestli“. Odpověď přišla 28. 8. 2026 z Denveru. Sedmadvacetiletý obránce Avalanche nasadil laťku tak vysoko, že předchozí rekord Macklina Celebriniho ze San Jose (18,8 milionu AAV) vydržel pouhých třicet dní. A nejde jen o jedno jméno v tabulce. Makarův kontrakt mění vyjednávací mapu celé ligy, poprvé v historii zabere jediný hráč téměř 18 % týmového stropu.
Čísla, která přepisují historii
Nová smlouva běží od sezony 2027/28 do konce ročníku 2034/35. Celková hodnota 163,2 milionu dolarů při přepočtu kurzem
ČNB z dne podpisu odpovídá zhruba 3,385 miliardy korun. Ročně jde o 423 milionů Kč, částka, která v českém sportovním prostředí nemá srovnání.
Dosavadní Makarova šestiletá smlouva z roku 2021 měla cap hit 9 milionů dolarů. Nárůst o 11,4 milionu ročně je skok, jaký liga u obránce nezažila. Před podpisem nebyl Makar ani nejlépe placeným bekem: Rasmus Dahlin měl 11 milionů, Charlie McAvoy 9,5 milionu. Teď je nejlépe placeným hráčem NHL bez ohledu na pozici.
Důležitý je i detail načasování. Od 16. 9. 2026 vstoupí v platnost nová kolektivní smlouva, která zkracuje maximální délku prodloužení s vlastním klubem ze osmi na sedm let. Colorado a Makar stihli podepsat osmiletý kontrakt devatenáct dní před uzávěrkou. Jeden rok navíc, jedna strategická výhoda.
Proč právě obránce, a proč právě teď
Colorado neplatí za jméno na dresu. Platí za 507 bodů v 470 zápasech základní části, 90 bodů v 90 utkáních play-off, Stanley Cup a Conn Smythe Trophy z roku 2022, dvě Norris Trophy a za hráče, který v sezoně 2024/25 nastřílel 30 gólů z pozice obránce. V ročníku 2025/26 přidal dalších 79 bodů v 75 zápasech. Makar je jedním z pouhých tří beků v historii NHL s kariérním průměrem alespoň bod na zápas.
Strop pro sezonu 2027/28 je stanoven na 113,5 milionu dolarů. Makarových 20,4 milionu z něj ukrojí 17,97 %. To je číslo, které nemá precedent, a zároveň benchmark, od kterého se budou odvíjet další megakontrakty.
NHL.com už v den podpisu jmenoval Quinna Hughese, Zacha Werenského a teenagera Matthewa Schaefera jako obránce, kteří budou při příštím vyjednávání ukazovat na Makarovo číslo. A to nemluvíme o útočnících: Connor McDavid (aktuálně 12,5 milionu) i Auston Matthews (13,25 milionu) mají smlouvy do roku 2028. Až přijde jejich čas, dvacítka už nebude strop. Bude to startovní čára. Co to znamená pro Colorado, a pro Nečase
Makar, Nathan MacKinnon (12,604 milionu) a Martin Nečas (11,5 milionu) budou od sezony 2027/28 tvořit jádro s kombinovaným cap hitem přes 44,5 milionu dolarů. K tomu Devon Toews na 7,25 milionu, Mackenzie Blackwood na 5,25 milionu a další podepsaní hráči. Podle projekce
PuckPedia bude mít Colorado pro 2027/28 na 18členném rosteru cap hit 101,854 milionu a volný prostor 11,646 milionu pod stropem.
Po doplnění zbývajících pěti míst minimálními platy 900 tisíc dolarů (nový ligový minimální plat od 2027/28) zbude zhruba 7,15 milionu. Není to kolaps, ale je to těsné. Některé končící smlouvy (Brent Burns, Artturi Lehkonen, Matt Roy) uvolní místo i peníze. Klub nebude muset rozbíjet jádro, bude ale muset stavět hloubku kádru chytřeji a levněji než dosud.
Pro Nečase má Makarův podpis nepřímý, ale reálný dopad. Český útočník, který v sezoně 2025/26 poprvé v kariéře překonal stobodovou hranici (38 gólů, 62 asistencí), má smlouvu zajištěnou do roku 2034. Smluvně se mu nic nemění. Ale v hierarchii týmového rozpočtu se posunul o příčku níž a prostor pro posily kolem něj se zúžil.
Žebříček, který se mění každý měsíc
Tempo, jakým se přepisuje tabulka nejlépe placených hráčů NHL, je v létě 2026 bezprecedentní:
Hráč Pozice AAV (mil. USD) Datum podpisu Cale Makar obránce 20,4 28. 8. 2026 Macklin Celebrini útočník 18,8 29. 7. 2026 Leo Carlsson útočník 18,0 léto 2026 Kirill Kaprizov útočník 17,0 podzim 2025 Connor Bedard útočník 15,0 18. 7. 2026
Ještě před rokem byl nejdražší kontrakt v lize Matthewsových 13,25 milionu. Za dvanáct měsíců se laťka posunula o více než sedm milionů. Růst salary capu z 88 milionů v sezoně 2024/25 na plánovaných 113,5 milionu v 2027/28 dává klubům prostor, ale zároveň mění proporce. Rekordní smlouvy nejsou symptomem ztráty kontroly; jsou odrazem finanční stability ligy a rostoucích příjmů z televizních práv.
Kdy padne i tato hranice
Makarův rekord vydrží přesně tak dlouho, dokud se k vyjednávacímu stolu neposadí další generační talent s expirující smlouvou a rostoucím stropem. McDavid a Matthews jsou volní hráči v létě 2028. Quinn Hughes bude chtít nový kontrakt. Podle nás je realistické, že hranice 22 milionů AAV padne do tří let a že Makar sám bude v tu chvíli stále ještě uprostřed kontraktu, který dnes vypadá jako astronomie.
Jenže právě v tom je pointa. Denver 28. 8. 2026 nekoupil jen nejlepšího obránce současnosti. Koupil osm let jistoty za cenu, která bude s každým dalším nárůstem stropu vypadat rozumněji.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek