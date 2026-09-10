Disney hrdinové pomáhají dětem v jablonecké nemocnici zvládnout magnetickou rezonanci

Nová technologie byla na oddělení radiologie instalována začátkem prázdnin. Jablonecká nemocnice se tak zařadila mezi několik málo pracovišť v České republice, která tuto možnost při vyšetření magnetickou rezonancí nabízejí.
Jen v roce 2025 zde magnetickou rezonanci podstoupilo 190 dětí do 12 let, z toho 86 ve věku od 6 do 9 let, tedy ve věkové skupině, pro kterou má projekce pohádkových příběhů největší přínos.
„Děti k nám často přicházejí s obavami z neznámého prostředí, hluku přístroje i samotného vyšetření. U magnetické rezonance je přitom velmi důležité, aby pacient během vyšetření zůstal v klidu, protože i drobný pohyb může ovlivnit kvalitu výsledných snímků. Každé řešení, které dětem pomůže odpoutat pozornost, cítit se bezpečněji a vyšetření lépe zvládnout, je proto velkým přínosem. Zpříjemňuje celý průběh nejen dětem, ale také jejich rodičům a zdravotnickému personálu,“ říká primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou Jaromír Frydrych.
Nervozita a pohyb během magnetické rezonance mohou vést k prodloužení vyšetření nebo nutnosti některé snímky opakovat.
„U malých dětí může být v některých případech nutné provést vyšetření v anestezii. Klidnější prostředí proto pomáhá nejen snížit stres dítěte, ale také přispívá k plynulejšímu průběhu vyšetření a získání kvalitních diagnostických snímků,“ podotýká mluvčí jablonecké nemocnice Nikola Rubešová. Pohádka přímo během vyšetření
Technologie Philips Ambient Experience kombinuje osvětlení, zvuk a projekci a vytváří ve vyšetřovně příjemnější prostředí. Nově ji doplňují animované příběhy s postavami Disney.
„Děti si mohou samy vybrat, který příběh je bude během vyšetření provázet, například s Mickeym a Minnie, princeznou Ariel nebo hrdiny ze světů Marvel a Star Wars,“ uvádí mluvčí nemocnice.
Na míru vytvořená videa jsou záměrně klidná a mají pomalé tempo, aby pacienti lépe zvládali pokyny zdravotnického personálu. Pohyb postav je navíc soustředěn do středu obrazovky, což pomáhá omezit nežádoucí pohyb během vyšetření. Děti si samy vybírají příběh, který chtějí sledovat, a získávají tak větší pocit kontroly nad situací. Vizuální podobu příběhů vytvořil oceňovaný ilustrátor Joey Chou, jehož hravý styl čerpá inspiraci z tvorby významných umělců 60. let. Mezi nimi je i český ilustrátor a autor cestopisných knih Miroslav Šašek, jehož charakteristický výtvarný rukopis patří dodnes k mezinárodně uznávaným dílům dětské ilustrace.
Vliv Disney obsahu na dětské pacienty ověřovala klinická studie v šesti evropských nemocnicích v Polsku, Španělsku, Dánsku, Německu, Belgii a Francii. Studie sledovala děti ve věku 6 až 12 let a porovnávala průběh vyšetření u pacientů vyšetřovaných s využitím prostředí Ambient Experience a bez něj.
„Výsledky ukázaly, že u mladších dětí ve věku 6 až 10 let klesl počet narušení průběhu vyšetření z 65 na 44 % případů. Míra stresu se zároveň snížila o 43 % a dostala se na úroveň srovnatelnou se staršími dětmi, které vyšetření zpravidla zvládají bez větších obtíží. V 91 % vyšetření se podařilo získat diagnosticky kvalitní snímky. Řešení díky tomu doporučuje 85 % zdravotnického personálu,“ uzavírá Rubešová.