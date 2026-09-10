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Liberec dnes poběží pro Světlušku. Ve Vesci čeká běh pro dobrou věc, zábava i Tali

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Podruhé se mohou lidé v Liberci zapojit do Nočního běhu pro Světlušku, a to dnes od 20 hodin ve sportovním a rekreačním areálu Vesec. Registrace na místě bude probíhat už od 18:00. O zahřátí před samotným startem se postará zpěvačka a komička Natálie Schejbalová alias Tali. Součástí pětisetkorunové vstupenky je pro každého účastníka čelenka anebo čelovka. Motto letošního běhu návštěvníky láká výzvou „Přijďte to opět rozsvítit. AI to za vás nedá“.
Liberec dnes poběží pro Světlušku. Ve Vesci čeká běh pro dobrou věc, zábava i Tali

Liberec dnes poběží pro Světlušku. Ve Vesci čeká běh pro dobrou věc, zábava i Tali

Zdroj: Nadační fond Českého rozhlasu Světluška
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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