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Z Prahy rovnou na Pálavu. Za alkoholovým opojením odveze vínomilce přímý vlak

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Mezi nejrušnější měsíce vinařského roku na Moravě rozhodně patří září. Ať už jde o ochutnávky vín a burčáku, vinobraní či další slavnosti, v mnoha městech je opravdu rušno. Do Znojma dokonce vyjede přímý vlak z Prahy.
Z Prahy rovnou na Pálavu. Za alkoholovým opojením odveze vínomilce přímý vlak

Z Prahy rovnou na Pálavu. Za alkoholovým opojením odveze vínomilce přímý vlak

Zdroj: Vinařský fond ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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