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Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá

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Jablonec nad Nisou chce větší zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici, na přejezdu je jen světelná signalizace, kterou řidiči často nerespektují. Nehod tam přibývá, od začátku roku se tam dvakrát střetl vlak s osobním autem, zranilo se při tom pět lidí, tři těžce. Radnice umístila u přejezdu kameru, která provoz sleduje, a jedná se Správou železnic o instalaci závor.
Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá

Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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