Jablonec zvládl dohrávku, Baník porazil 3:0

Ve středeční dohrávce jablonecký kouč udělal několik změn, tu nejvýznamnější v útoku. Jen na lavičce zůstal Jawo a ofenzívu svěřil Alioumovi s Hollým.
V deštivém počasí se hrál svižný fotbal s řadou šancí na obou stranách. Hned v úvodu Alioum našel po průniku z pravé strany před brankou Hollého, ten ale poslal míč nad ostravskou branku. Hosté oplatili stejnou mincí, po prudkém centru však Jurečka v dobré pozici netrefil přesně naši branku. Poté měl dobrou pasáž hostující Baník, dvakrát zakončoval nepřesně a další střelu Bouly musel vyrážet Mihelak.
Po čtvrthodině hry Jablonec hru vyrovnal a donutil k prvnímu zákroku brankáře Jedličku. Pohotovou střelu Vakha u tyče ale dokázal zkrotit. Ve 21. minutě Alioum z pravé strany polovysokým centrem našel Hollého, ten ale špičkou kopačky umístil míč těsně vedle vzdálenější ostravské tyče. Po další domácí akci propadl míč na hranici vápna k Nebylovi, obránci ale dokázali jeho dobrou střelu mířící na branku srazit na roh. Mezi ostravské tyče se nevešla ani hlavička kapitána Tekijaškiho.
Kuriózní moment v Jablonci! 👀 — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 9, 2026
Domácí vstřelili branku, kterou VAR nejprve odvolal. Po krátké chvíli ale nakonec byla situace ještě jednou přehodnocena a gól nakonec platí.#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/7BtIyA9p8L
Ve 36. minutě kopl Boula do jabloneckého vápna dobře standardní situaci a Chaluš míč před vybíhajícím Mihelakem dostal do domácí sítě. Jenže ostravská branka nakonec po zásahu VARu neplatila kvůli 22centimetrovému ofsajdu. Jablonecký brankář se navíc při této situaci a střetu s Chalušem zranil a po dlouhém ošetřování nakonec musel vystřídat. Do branky se tak narychlo postavil Jan Hanuš.
Jen o dvě minuty později se radoval domácí Jablonec. Sedláček před vypršením řádné hrací doby první půle předložil míč před vápno k Novákovi a jablonecký matador parádní ranou pod břevno rozradostnil domácí příznivce – 1:0!
V nastavení první půle minul o metr hostující branku hlavou po rohovém kopu Tekijaški. Na druhé straně Gilberovu střelu zblízka fantasticky vyrazil Hanuš na roh.
Dvě minuty po přestávce dostal Alioum dobrý balon od Vakha, mohl postupovat sám na brankáře, jenže ho Chaluš zatáhl za ruku. Rozhodčí nejdříve tento zákrok ocenil jen žlutou kartou, po zhlédnutí u obrazovky VARu ale svůj verdikt přehodnotil a ostravského obránce vyloučil.
V 55. minutě po obléhání ostravské branky přidal Jablonec druhý zásah. Polidar zleva našel přesným centrem na hranici malého vápna útočníka Růska a ten přesnou hlavičkou zvýšil na 2:0.
Jablonec byl při chuti. Po dalším rohovém kopu se snesl odražený míč k volnému Nebylovi. Ten pálil pohotově, jenže ve vápně trefil pouze spoluhráče Aliouma. V oslabení zahrozili i hosté, Traorého střelu z ostrého úhlu ale srazil na roh Pavlović.
Dvacet minut před koncem byl Jablonec blízko třetí brance. Než se jí ale dočkal, bylo kolem toho pořádně vzruchu. Nejdříve v 69. minutě Hollý na malém vápně vyšperkoval zakončení pro Aliouma, jenže tomu zabránil ve skórování skluzem Skyba. O minutu později vyrazil Jedlička střelu Růska jen k Hollému. Ten znovu místo zakončení vybídl ke skórování, tentokrát Polidara, který usměrnil míč do sítě. Jablonec se radoval z třetí branky, rozhodčí u videa ale nejprve gól kvůli domnělému ofsajdu odvolali. Po dalším přezkoumání situace však své rozhodnutí změnili a branku nakonec uznali. Celá situace tak přinesla několik minut nejistoty a pořádného vzruchu.
Po neuvěřitelných zmatcích hra pokračovala za vedení 3:0 pod jabloneckou kontrolou. Další branku mohl přidat střídající Jawo, ale svou prudkou hlavičku z malého vápna poslal vedle. Ostravský brankář Jedlička se vyznamenal proti zakončení Ahla, které vytáhl na roh. Další gól Ahlovi sebral obránce Dyachuk.
FK Jablonec - Baník Ostrava 3:0 (1:0)
Branky: 44. Novák, 55. Růsek, 70. Polidar. Rozhodčí: Mach - Matoušek, Pečenka - Adam (video). ŽK: Alioum - Míček, Jedlička. ČK: 50. Chaluš (Ostrava). Diváci: 2671.