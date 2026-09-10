Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Policisté vtrhnou na frýdlantskou radnici. Budou cvičit na mimořádnou událost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V okolí frýdlantské radnice se v pátek dopoledne bude pohybovat zvýšený počet policistů. Nepůjde ale o nic vážného, policie zde chystá cvičení zaměřené na zvládání mimořádných událostí. Cvičení začne v osm hodin ráno a potrvá zhruba tři hodiny.
Policisté vtrhnou na frýdlantskou radnici. Budou cvičit na mimořádnou událost

Policisté vtrhnou na frýdlantskou radnici. Budou cvičit na mimořádnou událost

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol
Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol
Liberec dnes poběží pro Světlušku. Ve Vesci čeká běh pro dobrou věc, zábava i Tali
Liberec dnes poběží pro Světlušku. Ve Vesci čeká běh pro dobrou věc, zábava i Tali

Podruhé se mohou lidé v Liberci zapojit do Nočního běhu pro Světlušku, a to dnes od 20 hodin ve sportovním...

V centru Liberce zasahoval strážník, muž na lavičce měl sekáček a vodku
V centru Liberce zasahoval strážník, muž na lavičce měl sekáček a vodku

Návrat na služebnu před koncem směny se pro libereckého okrskáře proměnil přímo v centru města v drama. U...

Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích
Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích

Uklouznutí muže při chůzi v kolejišti zastavilo dnes dopoledne na dvě hodiny provoz na železniční trati...

Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá
Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá

Jablonec nad Nisou chce větší zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici, na přejezdu je jen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.