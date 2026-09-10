Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uklouznutí muže při chůzi v kolejišti zastavilo dnes dopoledne na dvě hodiny provoz na železniční trati mezi Kořenovem a Harrachovem na Jablonecku. Původně se záchranáři domnívali, že muž spadl ze skály, což se ale nepotvrdilo. Jeho zranění není vážné, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích

Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích

Zdroj: Pixabay.com
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
V centru Liberce zasahoval strážník, muž na lavičce měl sekáček a vodku
V centru Liberce zasahoval strážník, muž na lavičce měl sekáček a vodku
Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá
Jablonec nad Nisou chce víc zabezpečit přejezd v Revoluční ulici, nehod přibývá

Jablonec nad Nisou chce větší zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici, na přejezdu je jen...

Disney hrdinové pomáhají dětem v jablonecké nemocnici zvládnout magnetickou rezonanci
Disney hrdinové pomáhají dětem v jablonecké nemocnici zvládnout magnetickou rezonanci

Vyšetření magnetickou rezonancí bývá pro malé děti náročné, protože vyžaduje klidné ležení v hlučném a...

Jablonec zvládl dohrávku, Baník porazil 3:0
Jablonec zvládl dohrávku, Baník porazil 3:0

V dohrávaném utkání 5. kola Chance ligy Jablonec přehrál na Střelnici Baník Ostrava 3:0. Ve svižně hraném...

Srážka se zdí kvůli kočce: Řidič se v Loučné nad Nisou převrátil na střechu
Srážka se zdí kvůli kočce: Řidič se v Loučné nad Nisou převrátil na střechu

Rychlý manévr kvůli zvířeti na silnici se v pondělí 7. září v Loučné nad Nisou proměnil ve vážnou havárii....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.