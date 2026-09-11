Měsíc vína je tu. Slavnosti a ochutnávky si užijete v mnoha koutech jižní MoravyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Měsíc vína je tu. Slavnosti a ochutnávky si užijete v mnoha koutech jižní Moravy
Z kandidátní listiny hnutí SPD v brněnských Černovicích odstoupily dvě kandidátky, upozornil dnes iRozhlas...
Burčáková sezona je v plném proudu. Vybrat si skutečně kvalitní nápoj ale vyžaduje obezřetnost. Odborníci...
V Brně by mohl vzniknout nový hřbitov, který bude vypadat spíš jako park. V Medlánkách má u Kaple věčného...
Škopky ve vzduchu a rozsypané sklo. V brněnské hospodě se zvrtlo rodinné setkání a náruživě se do sebe...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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