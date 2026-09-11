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Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok

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Zoo v Liberci připravuje revitalizaci Labutího jezera s netěsnící hrází, na což bude odhadem potřeba 15 milionů korun. Na podzim jezero vybudované v roce 1900 vypustí, přes zimu nechá vymrznout a opravu chce zahájit v první polovině příštího roku. Uvedla to mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok

Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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