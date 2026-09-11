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Řidič na Jihlavsku srazil divočáka a pak auto v protisměru. Tři lidé se zranili

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Záchranné složky vyjížděly dnes ráno krátce před šestou hodinou kvůli nehodě, k níž došlo u Příseky na Jihlavsku. Jak uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková, havarovala zde dvě osobní auta.
Řidič na Jihlavsku srazil divočáka a pak auto v protisměru. Tři lidé se zranili

Řidič na Jihlavsku srazil divočáka a pak auto v protisměru. Tři lidé se zranili

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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