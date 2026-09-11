Řidič na Jihlavsku srazil divočáka a pak auto v protisměru. Tři lidé se zraniliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič na Jihlavsku srazil divočáka a pak auto v protisměru. Tři lidé se zranili
Muž, který měl starosti o svoji partnerku, zaměstnával ve středu 9. září večer chotěbořské policisty....
Deset dní řidiči využívají opravenou Brněnskou ulici mezi křižovatkou s Okružní a kruhovým objezdem v...
K nehodě na jihlavské cyklostezce došlo v úterý 8. září po páté hodině odpolední. Mladík na...
Nové prostředí, moderní technologie a lepší podmínky pro práci zdravotníků nabízí operační sály jednodenní...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →