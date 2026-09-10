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Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky

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Kamery zachytily útok v jednom z barů v České Lípě. Útočník tam boxerem napadl člena tamní neoficiální ochranky a zranil ho, když jej trefil do oblasti spánku a ucha. Uvedla to televize CNN Prima News.
Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky

Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky

Zdroj: CNN Prima News
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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