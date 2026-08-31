Stracciatella řezy s ovocnou vrstvou – jemné, nadýchané a hotové raz dva. Ideální víkendový dezert ke kávě

Slavný vzor stracciatella, inspirovaný rozbitými kousky čokolády v jemném základu, pochází původně z severoitalského města Bergamo, kde v polovině 20. století vznikla legendární smetanová zmrzlina s čokoládovými šupinkami. Italianští cukráři netrvateli dlouho a tento ikonický koncept přenesli i do pekařského světa. Spojení nadýchaného máslového korpusu s podmáslím, nepravidelnými kousky hořké čokolády a nakyslými třešněmi představuje naprosto dokonalou souhru sladkých a svěžích tónů, která se stala obrovským hitem po celé Evropě.
Tento moučník si vás okamžitě získá svou neuvěřitelnou vláčností a lehkostí. Přítomnost podmáslí v těstě zajišťuje, že korpus zůstane nádherně nadýchaný a nevysuší se, zatímco nepravidelně nasekaná čokoláda vytváří při každém kousnutí příjemné křupnutí. Šťavnatá třešňová vrstva na povrchu dodá řezům osvěžující ovocnou tečku i zářivou barvu. Je to perfektní volba pro víkendové pečení ke kávě, rodinné oslavy nebo jako sváteční zákusek, který na stole vypadá jako z vyhlášené cukrárny.
Recept navíc nabízí spoustu prostoru pro skvělé obměny. Místo třešní můžete v sezóně sáhnout po šťavnatých višních, které dodají ještě výraznější kyselinku, nebo po lesních ostružinách a malinách. Do třešňové směsi lze pro dospělejší verzi přimíchat kapku kvalitního třešňového likéru Kirsch nebo kapku rumu. Pokud máte rádi jemnější chutě, hořkou čokoládu v korpusu snadno nahradíte čokoládou mléčnou či bílou, a před podáváním můžete každý řez ozdobit ještě malým kopečkem čerstvě ušlehané šlehačky.
Mouku prosejte s práškem do pečiva a solí. Máslo rozpusťte a nechte krátce zchladnout, potom ho vyšlehejte s cukrem do světlé směsi. Postupně zašlehejte vejce a vanilkový extrakt.
Do máslové směsi postupně přidávejte suché ingredience a mléko. Nejprve vmíchejte polovinu moučné směsi, potom polovinu mléka a nakonec zbytek mouky a mléka společně s podmáslím. Míchejte jen krátce, dokud nevznikne hladké těsto bez suchých míst.
Čokoládu nasekejte na malé nepravidelné kousky a zlehka ji vmíchejte do těsta. Právě větší kousky čokolády vytvoří po upečení charakteristický stracciatella efekt. Těsto rozetřete do formy o rozměrech 20 × 30 cm vyložené pečicím papírem.
Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 30–35 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte těsto špejlí. Upečený korpus nechte ve formě vychladnout.
Připravte třešňovou vrstvu. Třešně vložte do hrnce, přidejte cukr, citronovou šťávu a třešňovou šťávu a na středním ohni zahřívejte asi 5–8 minut. Třešně by měly změknout a pustit šťávu, ale neměly by se úplně rozvařit.
Bramborový škrob rozmíchejte ve studené vodě dohladka. Za stálého míchání ho tenkým pramínkem vlijte k horkým třešním a směs ještě asi 1 minutu povařte, dokud viditelně nezhoustne. Hrnec odstavte a nechte třešňovou vrstvu několik minut zchladnout.
Třešňovou směs rovnoměrně rozetřete na vychladlý korpus. Nechte ji nejprve zchladnout při pokojové teplotě a potom dejte řezy alespoň na 1 hodinu do chladničky. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová