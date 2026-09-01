Zmáčkněte krček česneku těsně nad cibulí. Podle toho, co ucítíte, poznáte, jestli je čas sklízet

Pěstování česneku je poměrně nenáročné. Stačí ho zasadit do výživné půdy a bez větší námahy vás odmění bohatou úrodou.
Pokud s pěstováním česneku teprve začínáte, možná vás bude zajímat, jak poznat, kdy je ten pravý čas k jeho sklizni. V případě česneku totiž záleží na druhu, který jste si zasadili. Česnek paličák a nepaličák
V zásadě existují dva hlavní typy česneku, paličák a nepaličák. Rozeznáte je od sebe celkem snadno. Zatímco většina Evropanů preferuje česnek nepaličák, u nás je velmi oblíbený paličák, který
má velké tvrdé stroužky a dobře se v kuchyni zpracovává. Nepaličák má zase tu výhodu, že se snadněji pěstuje, má spolehlivější výnosy a lepší skladovatelnost. Znaky zralosti se ale u těchto druhů liší. Jak je tedy rozeznat? Paličák vyhání stvol s pacibulkou
Pokud jste zasadili česnek a nevíte, o který druh jde, počkejte si, až začne dozrávat, pak to bezpečně poznáte. Česnek paličák totiž vyžene dlouhý zakroucený stvol, na jehož konci je květenství, palice, uvnitř které se začnou tvořit drobné pacibulky.
Od toho dostal i svůj název, a jedná se tedy o česnek, jenž vybíhá do květu. Jakmile se tyto zakroucené stvoly objeví, je potřeba je co nejrychleji odstranit, aby nebrali česneku při dozrávání sílu. Nedělejte však stejnou chybu jako většina zahrádkářů a neodstraňujte všechny květy.
Na záhonku však ponechte jeden nebo dva stvoly, podle nichž budete určovat, kdy je potřeba česnek sklidit.
U česneku připraveného ke sklizni se zakroucený stvol začne narovnávat. Ideální čas ke sklizni je tedy chvíle, kdy je stvol s pacibulkou téměř narovnaný, ale ne zcela. Řídit se můžete i podle listů, kterých na zralé rostlině zůstává pět, zbytek již zcela uschnul. Zdroj fotografie: Freepik
Sklizeň česneku provádějte vždy za suchého počasí a pomáhejte si rýčem, abyste česnek nepoškodili.
Pacibulky, které jste odstranili, můžete použít k přípravě jídel v kuchyni, nebo z nich vysadit další česnek. Před uskladněním nechte česnek alespoň měsíc proschnout mimo přímé sluneční záření, na dobře větraném suchém místě. Sklizeň nepaličáku určují jeho listy
U nepaličáku se při sklizni řiďte jeho listy. Jakmile více než polovina listů zežloutne, je čas začít česnek sklízet. Cibule česneku by měly být dobře vyvinuté, baculaté a jednotlivé stroužky snadno rozlišitelné.
Stroužky jsou chráněny zpravidla 3–4 slupkami. Zralost také můžete poznat podle krčku česneku. Když zmáčknete stonek těsně nad cibulí, měl by být měkký a jakoby prázdný. Také kořeny začínají odumírat.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz