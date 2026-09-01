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Zmáčkněte krček česneku těsně nad cibulí. Podle toho, co ucítíte, poznáte, jestli je čas sklízet

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Dennívýzva
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Bez voňavého a štiplavého česneku se obejde málokterá kuchyně. Pokud máte zahrádku, je škoda si tuto vynikající a nenáročnou plodinu nezasadit.
Zmáčkněte krček česneku těsně nad cibulí. Podle toho, co ucítíte, poznáte, jestli je čas sklízet

Zmáčkněte krček česneku těsně nad cibulí. Podle toho, co ucítíte, poznáte, jestli je čas sklízet

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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