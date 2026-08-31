Burizonové řezy s karamelem a čokoládou – legendární hit, který nesmí chybět na žádné oslavě. Sladké, křupavé a božské

Kombinace křupavých burizonů, pražených lískových oříšků a bohaté čokolády v sobě nezapře inspiraci slavnými italskými pralinkami i oblíbenými retro pochoutkami. Samotné burizony, tedy pufovaná rýže, se staly v evropském cukrářství obrovským hitem ve druhé polovině 20. století, kdy kuchaři hledali způsob, jak dodat krémovým dezertům neobvyklou lehkost a hravou strukturu. Spojení nadýchaného kakaového piškotu, sametového krému z mascarpone, tekutého karamelu a křupavé čokoládové krusty vytváří neodolatelný zážitek, který v sobě kombinuje to nejlepší z moderních zákusků i poctivého domácího pečení.
Tento luxusní moučník je doslova pastvou pro smysly a získá si vás hned na první kousnutí. Spodní kakaový korpus prolitý čokoládovým sirupem zůstává úžasně šťavnatý a vláčný, zatímco lehká náplň z mascarpone a šlehačky s karamelovým srdcem dodá celému řezu sametovou jemnost. Korunou celého dezertu je pak netradiční horní vrstva – čokoládová poleva plná nasekaných lískových oříšků a křupavých burizonů, která při ukrojení vytváří fantastický kontrast k jemnému krému. Je to ideální volba pro sváteční příležitosti, rodinné oslavy nebo jako velkolepá tečka k odpolední kávě.
Recept navíc nabízí spoustu možností k nápaditým obměnám podle vašich preferencí. Místo lískových ořechů můžete v horní křupavé vrstvě použít pražené mandlové lupínky, pekanové ořechy nebo dokonce slané arašídy, které v kombinaci s karamelem vytvoří oblíbenou chuť známých tyčinek. Pokud nemáte po ruce burizony, skvěle poslouží i pufovaná pšenice nebo křupavé kukuřičné lupínky. Pro dospělejší verzi můžete čokoládový sirup na prolití piškotu dochutit kapkou kvalitního rumu či kávového likéru.
Vejce oddělte na bílky a žloutky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh a za stálého šlehání postupně přidávejte cukr, dokud nevznikne hladká a lesklá hmota. Potom po jednom zašlehejte žloutky a už jen krátce promíchejte.
Mouku, kakao a prášek do pečiva prosejte do vaječné směsi. Stěrkou je opatrně vmíchejte, aby těsto zůstalo co nejvíce nadýchané. Přendejte ho do formy o rozměrech 23 × 23 cm vyložené pečicím papírem a povrch lehce uhlaďte.
Těsto vložte do trouby předehřáté na 175 °C a pečte přibližně 35–40 minut. Upečený piškot nechte ve formě úplně vychladnout.
Hořkou a mléčnou čokoládu nalámejte do kastrůlku a přidejte vodu. Za mírného zahřívání míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí a nevznikne hladký sirup. Nechte ho krátce zchladnout, aby nebyl při použití horký.
Vychladlý piškot vodorovně rozkrojte na dvě stejně vysoké vrstvy. Spodní část vraťte do formy a rovnoměrně ji pokapejte polovinou čokoládového sirupu. Druhou část piškotu zatím odložte stranou a pokapejte ji zbývajícím sirupem.
Želatinu rozmíchejte v horké vodě a nechte ji několik minut nabobtnat a rozpustit. Vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte s vychlazeným mascarpone do zhoustnutí. Poté zašlehejte prosátý moučkový cukr a nakonec zapracujte rozpuštěnou a zchladlou želatinu.
Polovinu krému rozetřete na spodní vrstvu piškotu. Na krém rovnoměrně rozetřete karamelové kondenzované mléko a překryjte ho zbývajícím krémem. Nakonec položte navrch druhou vrstvu piškotu a lehce ji přitlačte, aby jednotlivé vrstvy dobře přilnuly.
Hořkou a mléčnou čokoládu nalámejte do misky a zalijte horkou smetanou. Nechte chvíli stát a potom míchejte, dokud nevznikne hladká čokoládová poleva. Lískové ořechy nahrubo nasekejte, vmíchejte je spolu s burizony do čokoládové směsi a vše rovnoměrně rozetřete na povrch piškotu.
Řezy vložte do chladničky nejméně na 3 hodiny, aby krém zpevnil a všechny vrstvy se spojily. Ideální je nechat je chladit přes noc, protože potom se budou lépe krájet a chutě se ještě více propojí. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová