Pět smutných jablek a dva banány už mířily do koše. O dvě hodiny později z nich byla jedna z nejlepších věcí ke kaši

Není to marmeláda, není to klasické chutney a není to ani přesnídávka. Je to něco mezi tím: hustá, sladká, voňavá ovocná směs se skořicí a vanilkou, která funguje na rýžové i ovesné kaši, na jogurtu, na toastu a klidně i vedle něčeho slaného a křupavého.
Tenhle recept nevznikl podle kuchařky ani internetu. Je to původní redakční gastroexperiment Poudrée z ranní záchranné akce pěti jablek a dvou banánů, které už byly jednou nohou v koši.
A nejlepší na tom je, že původně vůbec neměla vzniknout.
Začalo to pěti jablky, která už nikdo nechtěl
Jablka oloupej, zbav jadřinců a nakrájej na opravdu malé kousky. Čím menší budou, tím rychleji se rozpadnou a tím méně práce budeš mít později.
Dej je do hrnce, přilij vodu, aby se nepřipalovala, a přisyp skořici. Množství vody záleží na pevnosti jablek. Čím pevnejší, tím déle bude trvat vaření. Na začítej dej vody tolik, aby byly jablka zcela ponořená a postupně múžeš podle potřeby přidávat.
Směs nech na mírné teplote jemně probublávat. Ne deset minut. Klidně hodinu a půl až dvě.
Právě pomalé vaření udělá z nakrájených jablek něco úplně jiného. Část se rozpadne, část zůstane v malých kouscích a výsledná textura bude mnohem zajímavější než hladké pyré.
Banány přišly až později
Když už byla jablka měkká a část tekutiny se odpařila, přidej dva hodně zralé banány nakrájené na kousky. Banán směs zahustí a zároveň jí dodá sladkost a krémovější strukturu. Nech ho ještě chvíli provařit s jablky, dokud se nezačne téměř rozpouštět.
Pak přijde dochucení. Lžíce datlového sirupu, pokud chceš sladkost trochu prohloubit, a pár kapek vanilkových flavour drops. Tady opravdu není potřeba hrát si na člověka, který právě vyškrábal semínka z vanilkového lusku za 149 korun. Pokud ti něco chutná a funguje to, je to dostatečně dobrý důvod to použít.
Ochutnej. Možná zjistíš, že další sladidlo vůbec nepotřebuješ. Hodně zralý banán dokáže udělat víc práce, než by člověk čekal.
Výsledek? Něco mezi chutney, kompotem a návykovou snídaňovou omáčkou
Hotová směs by měla být hustá, ale ne úplně hladká. Jablka pořád lehce poznáš, banán je spojí a skořice s vanilkou udělají přesně ten typ vůně, kvůli které začne kuchyň vypadat, že jsi měla od začátku velmi promyšlený plán.
Neměla. Ale nikdo to nemusí vědět. První test proběhl na rýžové kaši a tam funguje výborně. Stejně dobře si ji ale umím představit na ovesné kaši, v řeckém jogurtu, s tvarohem, na lívancích nebo na opečeném toastu.
A pak přichází ta zábavnější část.
Zkus ji i se slaným. Právě tam může být nejlepší
Jablko, banán, skořice a vanilka zní samozřejmě jako snídaně. Jenže sladká ovocná směs může fungovat i jako kontrast k něčemu výrazně slanému, kyselému nebo křupavému.
Zkus třeba opečený toast s kozím sýrem nebo brie a navrch malou lžičku směsi. Grilovaný halloumi. Crostini s vyzrálým sýrem. Klidně něco se slanými ořechy.
Pokud chceš příště směs dělat vyloženě s myšlenkou na slané použití, uber vanilku a přidej trochu zázvoru, chilli nebo pár kapek citronu. Najednou se posuneš od snídaňového kompotu mnohem blíž skutečnému chutney.
A možná právě tehdy začneš přemýšlet, proč jsi podobně unavené ovoce celé roky automaticky házela do koše.
Recept, který vlastně není recept
Na téhle věci je sympatické, že nepotřebuješ přesná čísla na gram. Použij to, co už máš doma. Pět menších jablek. Dva přezrálé banány. Skořice podle chuti. Trocha vody. Lžíce datlového sirupu, pokud ji chceš sladší. Vanilka, pokud tě baví.
A příště může být poměr úplně jiný. Tři jablka a jedna hruška. Jablka s broskví. Banán s trochou kardamomu. Zázvor. Citronová kůra. Hrst nasekaných vlašských ořechů přidaná až při servírování.
Pointa není vytvořit recept, který musíš dodržet do poslední kapky. Pointa je podívat se na ovoce, které už nikdo nechce, a zkusit mu ještě dát šanci.
Jen pozor: tohle není zavařenina do spíže
Protože jsme směs nevyráběly jako konzervu s ověřeným množstvím cukru, kyseliny a sterilizací, ber ji jako čerstvý vařený pokrm.
Po uvaření ji přendej do čisté nádoby, nech rozumně zchladnout a dej do lednice. Obecná doporučení pro vařené zbytky počítají s uložením do lednice do dvou hodin a spotřebou přibližně během tří až čtyř dnů; pokud víš, že ji tak rychle nesníš, část raději zamraz.
A tím se dostáváme k jedinému skutečnému problému celého receptu. Je dost možné, že čtyři dny vůbec nevydrží. Ne kvůli bezpečnosti. Protože ji sníš.
Co budeš potřebovat: 5 měkčích nebo už méně pěkných jablek, 2 hodně zralé banány, voda, skořici podle chuti, přibližně 1 lžíce datlového sirupu, několik kapek vanilkových flavour drops nebo trochu vanilky podle chuti
Jak na to:
Jablka oloupej, zbav jadřinců a nakrájej na malé kostičky. Dej je do hrnce s trochou vody a skořicí a na velmi mírném ohni nech zhruba dvě hodiny jemně probublávat. Průběžně promíchej a podle potřeby přidej malé množství vody.
Když jsou jablka hodně měkká a směs začíná houstnout, přidej nakrájené zralé banány. Nech je dále provařit, dokud se částečně nerozpadnou a nespojí s jablky. Nakonec dochuť datlovým sirupem a vanilkou.
Hotovou směs přendej do čisté sklenice a po zchladnutí ulož do lednice.
FAQ
Musím jablka loupat?
Nemusíš, pokud ti jejich slupka v hotové směsi nevadí. U starších jablek ale může být tužší a oloupaná varianta vytvoří jemnější výsledek.
Je nutné směs vařit dvě hodiny?
Ne. Záleží na velikosti kousků, odrůdě jablek a teplotě. Dvě hodiny vytvoří velmi měkkou, koncentrovanější směs, ale pokud jsou jablka měkká dřív a textura ti vyhovuje, není potřeba čekat na stopky.
Můžu vynechat datlový sirup?
Úplně bez problému. Hodně zralé banány a sladší jablka mohou dodat sladkosti dost. Nejlepší je směs před doslazením ochutnat.
Dá se směs zamrazit?
Ano. Pokud ji nestihneš sníst během několika dnů, můžeš část dát do vhodné nádoby a zamrazit. U vařených zbytků doporučuje USDA pro běžné domácí skladování v lednici tři až čtyři dny; delší uchování je vhodnější řešit mražením.
Co k ní funguje ze slaných jídel?
Dobře může fungovat s kozím sýrem, brie, halloumi nebo na křupavém toastu. Pokud ji chceš používat hlavně tímto způsobem, příště zkus méně vanilky a přidej trochu zázvoru, chilli nebo citronu.
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Původ receptu: originální redakční gastroexperiment Poudrée. Externí zdroje byly použity pouze pro doporučení ke skladování a bezpečnosti potravin. Zdroje: USDA Food Safety and Inspection Service – How long can you keep leftovers in the refrigerator? [1]; FoodSafety.gov – Cold Food Storage Chart [2]; img ai generated