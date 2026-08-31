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Pět smutných jablek a dva banány už mířily do koše. O dvě hodiny později z nich byla jedna z nejlepších věcí ke kaši

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Na kuchyňské lince leží pět jablek, která už mají nejlepší dny za sebou. Vedle nich dva banány, které vypadají, jako by psychicky rezignovaly někdy během víkendu. Můžeš je vyhodit. Nebo si říct, že ještě dostanou poslední šanci. A přesně z té druhé možnosti vznikla tahle sklenice.
Pět smutných jablek a dva banány už mířily do koše. O dvě hodiny později z nich byla jedna z nejlepších věcí ke kaši

Pět smutných jablek a dva banány už mířily do koše. O dvě hodiny později z nich byla jedna z nejlepších věcí ke kaši

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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