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SRPEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

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V druhém prázdninovém měsíci prošla Jihlavská Drbna změnou vzhledu, naše věrné čtenáře to však neodradilo, spíše naopak. Nejvíce lákala témata od policie, návštěvy hlavy státu i nejrůznější kuriozity. Přinášíme přehled včetně počtu čtenářů u nejúspěšnějších článků.
SRPEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

SRPEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

Zdroj: Daniela Drozdová, Facebook Petra Pavla, Nemocnice Jihlava, Martin Singr, Obec Růžená (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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