SRPEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

Drbna historička
Zlaté klasy padají na polích do lišt žacích strojů za desítky milionů korun a vymlácené zrno obrazně řečeno mizí jako zlatá řeka v obrovských proudech do nejrůznějších sil a skladišť. Žně podle pranostik i v paměti zemědělců všech dob probíhají každý rok podle počasí od půlky července do poloviny září. Letos je pořádně uspíšilo horké léto.
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Připomeňme si pochmurný a v důsledku dojemný příběh jihlavského provazníka Augustina Hubera, který před 435 lety právě v těchto dnech připravil o klid celé město. Všichni lidé až na výjimky v té době věřili v Boha a najednou letěla od domu k domu zvěst, že někdo volá o pomoc samotného vládce pekel Lucifera. Za takový čin bylo tehdy upálení či stětí, neboť nebylo radno žertovat s pekelnými mocnostmi.[clanek:898326]
Politická korida
S letními měsíci je neodmyslitelně spjaté posezení na letní zahrádce. I v druhém letním měsíci jsme v rámci našeho seriálu Politická korida zvolili odlehčené téma. To se tentokrát týkalo právě letních zahrádek v krajském městě Vysočiny.
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Deset nejčtenějších článků
1. Nejvyšší čtenost měl článek o policejní hlídce, která na čerpací stanice u dálnici pomohla cizince v nesnázích. Článek četlo 61 377 čtenářů.
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2. Velký zájem byl také o články týkající se návštěvy prezidenta Petra Pavla na Vysočině. Druhý nejčtenější článek vyšel 26. srpna a týkal se potlesku, který první pár sklidil v Chotěboři. Přečetlo si ho 55 212 čtenářů, navíc měl i více než tisíc a čtvrt komentářů na facebooku Jihlavské Drbny.
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3. Čtenářský lákavé jsou i informace z jihlavské nemocnice, nová léčba řešící časté chození na toaletu v noci zaujala 42 341 lidí.
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4. Celkem 36 351 čtenářů kliklo na kuriozitu z Růžené na Jihlavsku. Tam položili čerstvý asfalt, po kterém však hned začali jezdit řidiči. Na sociálních sítích vedení obce zveřejnilo i další neuvěřitelné příběhy z místních silnic.
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5. Častým tématem jsou kontroly kamionů na dálnicích. Článek o tom, jak řidič vozu se zahraničním značkami úmyslně mařil dechovou zkoušku, si přečetlo 32 922 osob.
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6. Zajímavou místní kauzou byl příběh Dana Skály, který měl auto v servisu déle než měsíc. Problém ale byl, že v jihlavském parkovacím systému lze změnit registrační značku pouze na 30 dní. Příběh, kde se podělil o své strasti, měl 32 922 přečtení.
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7. V TOP 10 se umístila také další návštěva prezidenta republiky. Tato se týkala Telče, kam zavítal na poslední den známého festivalu Prázdniny v Telči, na článek si kliklo 24 512 čtenářů
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8. Oblíbené jsou také naše seriály, hledání nového páníčka pro přátelského Garryho zaujalo 22 570 čtenářů.
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9. Na devátou příčku se stihl dostat text, který vyšel v sobotu 29. srpna. Je to technoparty u Meziříčka, kterou sledovali policisté a během pár dní zažili hned několik nevšedních příhod. Článek si přečetlo 21 938 osob.
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10. První desítku pak uzavírá cizinka, která jela po dálnici s kamionem, přičemž měla v dechu přes dvě a půl promile, toto téma zaujalo 20 769 čtenářů.
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