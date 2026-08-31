Domácí houskový knedlík, který se povede i bez hodinového kynutí těsta

Poctivý domácky vypracovaný je kynutý knedlík absolutním základem české kuchyně. Mnoho lidí se do něj ale pouští jen nerada právě kvůli zdlouhavému čekání, než těsto v míse pomalu vykyne. Naštěstí existuje skvělý vychytaný postup, se kterým . Jakmile suroviny spojíte a vytvarujete z nich ušetříte spoustu času úhledné šišky, můžete je dát vařit v podstatě ihned nebo jen po krátkém odpočinku na vále.
Díky horké vodě a páře v hrnci
zareaguje droždí bleskovou rychlostí, těsto se krásně nadme a výsledek je dokonale nadýchaný, mechový a lehký.
Můj tip zní: Jakmile knedlíky vytáhnete z vroucí vody, musíte je okamžitě na několika místech propíchnout vidličkou nebo špejlí, aby z nich odešla nahromaděná pára a po vychladnutí se nesrazily. Recept na rychlý knedlík bez kynutí
Celkový čas přípravy a vaření pokrmu: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě
Těsto: 500 g hrubé mouky (nebo napůl s polohrubou) 250 ml vlažného mléka (nebo vlažné vody) 20 g čerstvého droždí (cca 1/2 kostky) 1 vejce 1 lžička cukru krupice 1 lžička soli 2 starší housky nebo rohlíky (nakrájené na kostičky)
Dokončení: 1 lžíce rozpuštěného sádla nebo másla (na potření po uvaření) Foto: Cooky.cz, krásné a vláčné šištička Postup při přípravě nekynutého knedlíku
1. Do hrnku odlijte
100 ml vlažného mléka, přisypte cukr krupice, nadrobte čerstvé droždí a nechte na teplém místě 10 minut vzejít kvásek.
2. Do mísy prosejte
hrubou mouku, přidejte sůl, vejce, zbylých 150 ml vlažného mléka a vzešlý kvásek.
3. Vypracujte hladké a poddajné těsto, do kterého nakonec zlehka zapracujte na kostičky nakrájené
starší housky.
4. Těsto ihned rozdělte na 2 stejné díly a dlaněmi na pomoučeném vále vytvarujte 2 rovnoměrné šišky.
5. V velkém širokém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství osolené vody.
Foto: Cooky.cz, to je bobánek!
6. Šišky vložte do vroucí vody, hrnec přikryjte pokličkou a vařte na mírném ohni celkem
20 minut.
7. V polovině vaření (po
10 minutách) pokličku opatrně odkryjte, knedlíky ve vodě otočte na druhou stranu, znovu přikryjte a dovařte zbylých 10 minut.
8. Uvařené knedlíky ihned vyjměte z vody, položte na prkénko a po celém povrchu je ihned několikrát propíchněte vidličkou.
9. Povrch ještě horkých knedlíků lehouce potřete
rozpuštěným sádlem, aby neoschly, a nakrájejte je nití nebo ostrým zubkovaným nožem na plátky. Tipy redakce: Pokud vaříte šišky postupně po jednom kuse kvůli menšímu hrnci, druhá šiška vám mezitím skvěle dokyne na vále a bude po uvaření ještě nadýchanější. Housky nakrájejte na kostičky den předem a nechte je lehce oschnout, případně je opražte na suché pánvi – v těstě se pak nerozmočí a vytvoří krásnou mozaiku. Během prvních 10 minut vaření pokličku z hrnce nikdy nezvedejte, aby knedlíky kvůli náhlému poklesu teploty nesrazily. Krájení nití je nejjednodušší způsob, jak získat dokonale rovné plátky bez zmáčknutí nadýchaného těsta. Místo vaření ve vodě můžete knedlíky připravit i na parním nástavci vymazaném sádlem, kde zabere vaření přibližně 20 minut.
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