Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Usedlost Pohádka měla pověst prokletého místa dávno před Roubalem. Pak se na samotě začali ztrácet lidé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Opuštěná šumavská usedlost Pohádka přitahuje pozornost svou temnou historií. Právě zde choval vietnamská prasata Ivan Roubal, odsouzený za pět krutých vražd.
Statek Pohádka

Statek Pohádka

Zdroj: FOTO:Xb.h595, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Po letech násilí utekla před manželem k rodičům. Než ji našel, zabil čtyři vlastní syny
Po letech násilí utekla před manželem k rodičům. Než ji našel, zabil čtyři vlastní syny
Sebrali jim jméno a udělali z nich otrokyně církve
Sebrali jim jméno a udělali z nich otrokyně církve

Magdalenské prádelny v Irsku nutily desetitisíce žen k neplacené a těžké práci. Temnou historii těchto...

Essie Dunbar prohlásili za mrtvou, ona se pak posadila v rakvi
Essie Dunbar prohlásili za mrtvou, ona se pak posadila v rakvi

Lékař prohlásil třicetiletou Essie Dunbar za mrtvou a rodina uspořádala rychlý pohřeb. Po zasypání hrobu...

Šok v říjnu 1582. Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. dne v měsíci
Šok v říjnu 1582. Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. dne v měsíci

Proč muselo v říjnu 1582 dojít k vynechání 10 dnů? Změna kalendáře napravila staleté nepřesnosti v měření...

Mrázek měl na svědomí sedm obětí na Chomutovsku a policii roky unikal. Prozradil ho až podezřelý pohyb v šatně
Mrázek měl na svědomí sedm obětí na Chomutovsku a policii roky unikal. Prozradil ho až podezřelý pohyb v šatně

Příběh Václava Mrázka odhaluje pozadí temných případů padesátých let. Nenápadného muže usvědčila z těžkých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.