Držitel Zlatého míče je bez klubu. Saúdská Arábie vyhodila Benzemu, jedna z největších hvězd fotbalu hledá angažmá

Držitel Zlatého míče z roku 2022 se k poslednímu srpnovému dni dohodl s Al-Hilalem na ukončení smlouvy. Oficiální formulace zní „vzájemná dohoda“, ne vyhazov, ne výpověď. Přesto: osmatřicetiletý útočník, který ještě dva týdny předtím skóroval v ligovém zápase, najednou hledá nového zaměstnavatele. A přestupová okna se zavírají jedno po druhém.
Proč skončil v Al-Hilalu po pouhém půlroce
Benzema přišel do Al-Hilalu teprve 4. února 2026 z rivala Al-Ittihadu. Smlouva zněla na rok a půl. Vydržela sedm měsíců.
Al-Hilal ve svém prohlášení důvod neuvedl. Sekundární zdroje ale nabízejí poměrně srozumitelnou rekonstrukci: klub v létě koupil Ollieho Watkinse z Aston Villy a podle L’Équipe plánoval další ofenzivní posilu v podobě Gabriela Martinelliho. Přestavba útoku jednoduše vytvořila přebytek, ve kterém se nejstarší článek stal postradatelným. Dřívější spekulace španělského AS a Sky Sports přidávaly ještě možné napětí s trenérem Simonem Inzaghim, ale to zůstává nepotvrzené.
Ironické je, že sportovní důvod to zjevně nebyl. Benzema v druhé polovině sezony 2025/26 nastřílel podle L’Équipe devět gólů ve třinácti zápasech. V úvodním kole nového ročníku 15. srpna proměnil penaltu proti Al Faisaly. O šest dní později Al-Hilal znovu vyhrál. Tým nekrachoval, Benzema skóroval, a přesto odešel.
Tři roky v poušti: bilance, která není černobílá
Benzemova saúdská kapitola začala v červnu 2023 odchodem z Realu Madrid, kde za čtrnáct sezon nastřílel 354 gólů v 648 zápasech. V Al-Ittihadu dovedl tým k domácímu doublu, v lize dal 21 branek a v sezoně 2024/25 získal ocenění Hráč roku Saudi Pro League. Pak přišel spor o podmínky pokračování a únorový přesun k Al-Hilalu, kde stihl vyhrát King’s Cup a nasbírat bilanci 10 gólů a 5 asistencí v 16 soutěžních zápasech.
Čistě číselně tedy nejde o propad. Ale trajektorie vypovídá o něčem jiném: dva kluby za tři roky, dva konce po neshodách, žádná dlouhodobá stabilita. V Madridu strávil čtrnáct let. V Saúdské Arábii nedokázal vydržet ani dvě sezony na jednom místě.
Není v tom sám. Al-Hilal stejným způsobem, vzájemnou dohodou, ukončil v lednu 2025 smlouvu s Neymarem. Al-Ettifaq se o rok dříve rozloučil s Jordanem Hendersonem. Naopak Cristiano Ronaldo si v Al Nassru prodloužil kontrakt až do roku 2027. Saúdský fotbal tedy není automatický hřbitov evropských hvězd, ale ani jejich bezpečný přístav. Je to trh, který se učí být pragmatický, a podle El País klade čím dál větší důraz na finanční udržitelnost.
Kam může zamířit: mapa otevřených oken
Označení „bez klubu na konci srpna“ zní dramaticky, ale neznamená konec trhu. Benzema se stal volným hráčem 31. srpna, jenže:
- Premier League zavírá přestupové okno až 1. září 2026 ve 23:00 britského času.
- MLS má sekundární okno otevřené do 2. září 2026.
- Saúdská Arábie podle El País umožňuje registrace až do 12. října 2026.
Jako volný hráč navíc Benzema nepřináší žádné odstupné; klub, který ho podepíše, platí jen plat. Podle AS má na stole nabídku z MLS, konkrétní klub ale veřejně pojmenovaný není. V saúdském prostředí se spekulovalo o Al Shabab. Návrat do Al-Ittihadu Benzema podle téhož zdroje odmítá. A žádný konkrétní evropský klub se v otevřených zdrojích neobjevil.
Podle nás je nejpravděpodobnější scénář buď další saúdská adresa (okno tam zůstává otevřené nejdéle a Benzema navíc zůstává ambasadorem Saudi Pro League až do roku 2030), nebo krátkodobé angažmá v MLS, kde by mohl dohrát sezonu jako zvučná posila pro play-off. Evropa by vyžadovala klub, který hledá okamžité řešení a má prostor v rozpočtu. Takový se zatím neozval.
Konec kariéry? Spíš konec velkých projektů
Benzema veřejně nemluvil o konci kariéry. AS výslovně píše, že odchod z Al-Hilalu neznamená odchod do důchodu. Čísla mu dávají za pravdu; hráč s deseti góly v šestnácti zápasech a čerstvým zásahem v ligovém utkání není sportovně odepsaný.
Ale ve 38 letech se mění charakter nabídek. Žádný klub už kolem Benzemy nestaví dlouhodobý projekt. Jde o krátké, účelové smlouvy: půlrok tu, sezona tam. Střelecký instinkt přežívá, ale kontext kolem něj se zmenšuje. V Madridu byl architektem útoků. V Saúdské Arábii byl luxusní doplněk. Další zastávka bude ještě skromnější.
Karim Benzema pořád umí dávat góly. Otázka už dávno nezní jestli, ale komu to ještě stojí za to.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner