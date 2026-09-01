Zájezd do Egypta ji vyšel na 30 tisíc korun. Češka po dovolené skončila na kapačkách

Paní Aneta vyrazila se svým partnerem do Egypta s představou klasické letní dovolené. Pobyt v hotelu Gewan Resort se však podle ní od očekávání výrazně lišil. Situace nakonec dospěla až k reklamaci zájezdu, za který dvojice zaplatila více než 30 tisíc korun. Cestovní kancelář Fischer následně nabídla klientce kompenzaci ve výši 13 300 korun, která měla odpovídat ceně ubytování. S takovým řešením ale žena nesouhlasí. Zájezd si podle svého vyjádření nekupovala jako několik oddělených služeb, ale jako jeden celek, od něhož očekávala odpovídající úroveň po celou dobu dovolené.
Cestovní kancelář svůj postup vysvětlila tím, že některé části zájezdu klientka skutečně využila. Týkalo se to například dopravy a dalších služeb, na které se podle jejího stanoviska reklamace nevztahovala. Právě tento argument se ale stal jedním z hlavních bodů sporu. Aneta upozorňuje, že smyslem její cesty nebylo pouze odletět do Egypta a následně se vrátit domů, ale strávit dovolenou za podmínek odpovídajících tomu, co si s partnerem objednali a zaplatili.
Hotel měl pět hvězdiček, turisté ale popisovali jinou realitu
Problémy kolem egyptského Gewan Resortu se neobjevily pouze v případě jediné klientky. Na podmínky v hotelu si během srpna stěžovali také další čeští turisté. Resort v letovisku New Alamein byl prezentován jako pětihvězdičkové zařízení, hosté však popisovali nepořádek, nedostatečný úklid a zanedbanou údržbu. Na fotografiích, které turisté pořídili, bylo podle dřívějších informací možné vidět například poškozené vybavení, odpadky na pláži, střepy ve venkovních prostorách nebo znečištěné společné toalety u bazénu.
Také skupina cestovních kanceláří Der Touristik, pod kterou spadají Fischer a Exim Tours, připustila, že v určitém období zaznamenala u resortu zvýšený počet stížností. Podle jejího vyjádření hotel přijal nápravná opatření, mezi která patřila i změna managementu. Nespokojeným klientům cestovní kancelář nabízela možnost přestěhování do jiného hotelu vyšší kategorie.
Během pobytu přišly zdravotní komplikace
U paní Anety ale situaci ještě výrazně zkomplikovaly zdravotní problémy. Během dovolené skončila na kapačkách a své zažívací obtíže spojovala s podmínkami a stravováním v resortu. Cestovní kancelář však upozornila, že z dostupných podkladů podle ní nelze jednoznačně prokázat, že zdravotní komplikace skutečně způsobilo konkrétní jídlo podávané v hotelu. Právě prokázání souvislosti mezi zdravotním stavem klientky a službami resortu tak může mít pro další posuzování reklamace zásadní význam.
Rozdílně obě strany popisují také nabídku přestěhování. Aneta tvrdí, že formulář předložený při změně hotelu obsahoval ustanovení, které pro ni znamenalo vzdání se nároků spojených s reklamací původního ubytování. Takovou podmínku proto s partnerem nechtěli přijmout. Mluvčí cestovní kanceláře Jan Bezděk však tuto interpretaci odmítl. Podle něj klient, který souhlasí s přesunem do jiného hotelu, nepřichází o možnost podat po návratu reklamaci ani o případnou kompenzaci. Podpis na místě má podle cestovní kanceláře pouze potvrzovat souhlas se samotným stěhováním.
Právník vidí prostor pro výrazně vyšší kompenzaci
Postup cestovní kanceláře zpochybnil právník Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře CIKR. Podle jeho názoru může mít klientka důvod požadovat vyšší částku, než jakou jí cestovní kancelář nabídla. Pokud by se podařilo doložit, že její zdravotní problémy skutečně souvisely se závadným jídlem a postihly významnou část dovolené, mohlo by podle něj jít o situaci, kdy byl zásadním způsobem zmařen samotný účel zájezdu. Významné by mohlo být také svědectví nebo zdravotní potíže dalších lidí, kteří ve stejnou dobu v hotelu pobývali.
Za sporné považuje právník také oddělování ceny dopravy od ostatních částí zájezdu. Klient si totiž běžně kupuje celý zájezd jako jeden produkt. Samotná skutečnost, že využil let do destinace a zpět, tak podle jeho pohledu automaticky neznamená, že dostal dovolenou v kvalitě, za kterou zaplatil. Za určitých okolností by proto mohl připadat v úvahu nejen požadavek na vrácení celé ceny zájezdu, ale také další náhrada související se ztrátou radosti z dovolené či prokazatelnými výdaji vzniklými kvůli zdravotním komplikacím. Spor mezi klientkou a cestovní kanceláří tak ani po nabídnuté kompenzaci ve výši 13 300 korun nemusí být definitivně uzavřen.
Zdroje: tn.nova.cz