Makarova rekordní smlouva v NHL zamíchala kartami. Hughes čeká na víc a Minnesota řeší hádanku za miliardy

Poslední srpnový den roku 2026 přepsal šestadvacetiletý obránce Avalanche cenovou mapu celé ligy. Jeho průměrný roční plat 20,4 milionu dolarů, v přepočtu přes půl miliardy korun, poprvé v historii NHL prolomil hranici dvaceti milionů. Předchozí rekord držel teprve měsíc: Macklin Celebrini ze San Jose se dohodl na 18,8 milionu, ještě před ním Leo Carlsson z Anaheimu na osmnácti. Makar oba přeskočil naráz a posunul laťku o 1,6 milionu výš než Celebrini. Jenže skutečný otřes nezpůsobil v Coloradu. Ten se šíří do Minnesoty, kde generální manažer Bill Guerin stále nemá podpis Quinna Hughese.
Rekord, který zdražil celý trh s obránci
NHL.com mluví o „masivním dominovém efektu“ a jmenuje tři obránce, jejichž budoucí smlouvy Makarův kontrakt okamžitě prodražil: Hughese v Minnesotě, Zacha Werenského v Columbusu a teenagera Matthewa Schaefera, jedničku posledního draftu. Do té doby byl nejvyšší roční plat mezi obránci 12,5 milionu dolarů u Bowena Byrama. Makar ho překonal o téměř osm milionů.
Důležitý je kontext platového stropu. Pro sezonu 2026–27 činí 104 milionů dolarů, pro 2027–28 má podle oficiálního oznámení NHL a NHLPA stoupnout na 113,5 milionu. Rostoucí strop znamená, že dvacetimilionové smlouvy přestanou být anomálií; příští léto mohou na podobnou úroveň mířit i Connor McDavid a Auston Matthews. Makar nezamíchal kartami jen obráncům. Přepsal pravidla hry pro všechny.
Hughesova smlouva: ne cena, ale délka
Minnesota získala Hughese v prosinci 2025 výměnou z Vancouveru a okamžitě ho prohlásila za pilíř přestavby. Guerin v květnu označil jeho podpis za „prioritu číslo jedna pro léto“. Jenže od té doby uplynuly měsíce a smlouva stále chybí.
Veřejně nezaznívá konkrétní požadovaná částka. Hughesův současný kontrakt (šest let, průměr 7,85 milionu ročně) vyprší po sezoně 2026–27. Nová smlouva by tedy nezačala okamžitě, ale až od ročníku 2027–28. To je klíčový detail: Minnesota letos neřeší, jestli se nový plat vejde pod strop, ale jestli Hughese vůbec udrží.
Skutečný spor je o délku. Majitel Wild Craig Leipold v rozhovoru pro Minnesota Public Radio připustil, že Hughes může preferovat kratší variantu kolem tří let. Guerin zase opakuje, že „ho nemůžeme donutit nic podepsat“. Podle reportéra Michaela Russa z The Athletic se na stole pohybuje rozpětí od tří do osmi let, a právě tady začíná drama.
Rodinný scénář s New Jersey
Tříletá smlouva by Hughesovi skončila po sezoně 2029–30. Přesně tehdy vyprší i osmiletý kontrakt jeho bratra Jacka v New Jersey. Další bratr Luke hraje za Devils taky. Synchronizace není náhoda, je to pojistka, která by Quinnovi otevřela cestu k volné agentuře a potenciálně ke spojení s rodinou pod jednou střechou.
Pro Minnesotu je to noční můra. Klub po čtyřech sezonách omezení platového stropu způsobených buyouty Zacha Pariseho a Ryana Sutera konečně může být agresivní. Loni v září podepsal Kirilla Kaprizova na osm let za 136 milionů dolarů. V létě přivedl Blakea Colemana a Olliho Määttää, ale musel se rozloučit se Zuccarellem, Johanssonem, Tarasenkem i Middletonem. Podle PuckPedie má Wild pro letošní sezonu pouhých 1,15 milionu dolarů volného prostoru pod stropem. Manévrovací prostor prakticky neexistuje.
Prostor na papíře, realita na ledě
V sezoně 2027–28, kdy by Hughesova nová smlouva běžela, vypadají čísla líp: projekce ukazuje 45,98 milionu dolarů volného prostoru. Jenže pod kontraktem je jen jedenáct hráčů. Každý podpis (třetí útočník, brankářská jednička, obránce do druhé dvojice) bude prostor ukrajovat. A Hughesův megadeal, ať už bude jakýkoli, spolkne největší kus.
Pokud Hughes nepodepíše před sezonou, jeho budoucnost se stane tématem celého ročníku. NHL.com výslovně píše, že bez dohody hrozí buď výměna v průběhu sezony, nebo odchod na volný trh v červenci 2027. Guerin tvrdí, že v létě není velký tlak a že „vše přituhuje až s blížícím se kempem“. Kalendář ale pracuje proti Wild, ne pro ně.
Kdo profituje a kdo tratí
Makarův rekord přerozdělil vyjednávací páku v celé lize. Hráči, kteří jdou do jednání teď nebo brzy, mají nový srovnávací bod, a ten je o třetinu vyšší než cokoli, co trh obránců znal před srpnem 2026. Kluby, které své mladé hvězdy podepsaly dopředu za nižší částky, zpětně profitují hodnotou těch smluv. Týmy jako Minnesota, které jednání teprve dotahují, platí inflační příplatek.
V anketě NHL mezi draftovanými teenagery dostal Makar 72,6 procenta hlasů jako nejlepší obránce ligy. Hughes 16,7 procenta. Oba jsou superhvězdy. Rozdíl je v tom, že jeden už má jistotu na osm let. A druhý ji zatím nikomu nedal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka