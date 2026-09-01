Meteorologové varují celou Evropu. Blíží se podle nich nejkrutější zima za posledních 5 let

Evropa se chystá na náročnou zimu a varování přichází hned ze dvou stran. Meteorologové sledují neobvyklý vývoj v atmosféře, energetici nezvykle prázdné zásobníky plynu. Dohromady z toho vychází topná sezona, jakou tu roky nebyla. Proč by ji měli sledovat i čeští spotřebitelé?
Zásobníky plynu jsou nejprázdnější od roku 2021
Klíč k nadcházející zimě drží hlavně stav evropských zásobníků plynu. Ty byly na konci srpna naplněné jen zhruba ze 63 procent, přestože pětiletý průměr pro toto období se pohybuje kolem 79 procent. Chybí tak zhruba šestnáct procentních bodů, které by jindy tvořily bezpečnostní polštář na zimu.
Evropské zásobníky plynu vstupují do zimy naplněné jen zhruba ze 63 procent, nejméně od roku 2021. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Srovnatelně málo plynu měla Evropa v zásobě před startem topné sezony jen v roce 2021, tedy v předvečer velké energetické krize. Právě proto odborníci mluví o nejnáročnější zimní sezoně za posledních pět let. Česko je na tom přitom o poznání lépe než evropský průměr, jeho zásobníky byly plné zhruba ze dvou třetin. Nejhůř je na tom Nizozemsko a Německo, obě hluboko pod evropským průměrem.
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Stav zásobníků plynu přehledně shrnuje následující tabulka:
Zásobníky plynu Naplněnost Evropský průměr (konec srpna) zhruba 63 % Pětiletý průměr pro toto období kolem 79 % Česko zhruba dvě třetiny Nizozemsko kolem 45 % Německo kolem 52 % Co vyhnalo ceny energií nahoru
Prázdné zásobníky jdou ruku v ruce s vysokými cenami. Za elektřinu platí české domácnosti meziročně zhruba o třetinu víc a velkoobchodní cena plynu vyšplhala oproti začátku roku přibližně na dvojnásobek. Na burzách je plyn nejdražší od roku 2023.
Za zdražením stojí několik příčin, které se sešly najednou:
loni chladnější zima, po níž Evropa vstoupila do léta s vyčerpanějšími zásobami; napětí na Blízkém východě, které brzdí přepravu zkapalněného plynu přes Hormuzský průliv; silná poptávka v Asii, jež Evropě přebírá volné dodávky; letošní evropský zákaz dovozu ruského plynu. Plynu má být na zimu dost Přečtěte si také: Tenhle český pramen je léčivý a zdarma. Cizinci sem jezdí, Češi kolem projedou
Fyzického nedostatku plynu se odborníci neobávají, Česko má navíc diverzifikované dovozní cesty. Zástupci ministerstva průmyslu i energetických svazů ujišťují, že se čeští zákazníci studených radiátorů bát nemusejí.
Skutečným rizikem je proto výše účtu za energie. Podle ekonomů by domácnosti mohly letos platit za teplo nejvíc od topné zimy 2022/2023. Riziko prudkého zdražení navíc poroste s každým dalším nepříznivým vlivem, ať už půjde o silnější poptávku v Asii, nebo o mrazivější počasí.
Jakou zimu čekají meteorologové
Počasí je letos velká neznámá. K sezoně 2026/2027 vyšla první delší předpověď a odborníci se v ní shodují na jednom, obvyklá rozhodně nebude. Hlavním hybatelem je podle Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí neobvykle silné El Niño, které může být nejintenzivnější v historii měření.
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Podle výhledu čeká Evropu spíš bouřlivý, deštivý a teplotně nadprůměrný začátek zimy. Zvrat může přinést až její druhá polovina, kdy stoupá šance na výraznější příliv mrazivého vzduchu. Jde ale jen o sezonní výhled, přesnou předpověď na konkrétní dny z něj vyčíst nelze.
A právě tehdy může být riziko největší: při zásobnících sotva z poloviny plných stačí několik mrazivých dnů a cena plynu vyletí strmě vzhůru.
Jak se čeští spotřebitelé můžou připravit
Na světové ceny plynu domácnosti nedosáhnou. Svou smlouvu s dodavatelem ale změnit můžou a právě v ní se rozhodne, kolik za teplo doma zaplatí. Experti už řadu měsíců radí zvážit fixaci ceny energií, která chrání před náhlými výkyvy na trhu.
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Vyplatí se vědět, kdy dosavadní tarif končí, a novou nabídku si vybírat s předstihem, protože po skončení levné fixace obvykle přijde dražší tarif. Ekonomové se liší hlavně v doporučené délce: dvouletá fixace bývá rozumný kompromis, u tříleté je namístě větší opatrnost.
Nadcházející zima tak prověří hlavně rodinné rozpočty. Ať přijdou mrazy, nebo ne, hlavní téma letošní topné sezony je jasné už teď: kolik nakonec zaplatíme za to, abychom se doma ohřáli.
Zdroje: https://www.hrot24.cz/clanek/evropa-zasobniky-plynu-topna-sezona-2026-Hx8mh, https://www.tiscali.cz/cesko-ceka-nejdrsnejsi-zimni-sezona-od-roku-2021-odbornici-uz-varuji-musime-se-pripravit-745349, https://www.denik.cz/ekonomika/ekonomika-zima-zasobniky-plynu-evropa-cesko-fixace-cena/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/654215-predpoved-na-zimu-je-desiva-evropu-cekaji-dva-ruzne-extremy, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/655447-evropa-celi-vaznemu-problemu-blizi-se-nejdrsnejsi-zimni-sezona-za-posledni-roky
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