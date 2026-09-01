Slovenská lyžařka dostala práci ve švýcarské televizi. Zajímavé je, co ji jako dítě přimělo opustit tenis a vzít do ruky lyže

Koncem srpna zveřejnila RTS na svém LinkedIn profilu nové složení týmu pro alpské lyžování. Mezi jmény se objevilo i to její, Veronika Valette Zuzulová. Bývalá slovenská slalomářka, která v dětství sahala po tenisové raketě stejně často jako po lyžích, se stane příležitostnou expertkou stanice, jež pokrývá zimní sporty pro celou francouzsky mluvící část Švýcarska. Nejde o hlavní komentátorský post ani o stálý úvazek. Jde o něco, co v kontextu alpského lyžování možná znamená víc: uznání sportovní autority tam, kde se o sjezdovém lyžování ví nejvíc.
Od tenisu k lyžím: dětství, které rozhodlo
Zuzulová vyrůstala ve sportovní rodině, kde se zkoušelo leccos. Tenis patřil k samozřejné výbavě, hrála ho stejně jako její sestra Dominika. Jenže na svahu to fungovalo líp. Sama v rozhovoru pro Sportnet popsala, že lyžování jí jednoduše šlo výrazně lépe a víc ji bavilo. Otec ji od malička vozil na ledovec do Rakouska, a právě tam se zrodila budoucí slalomová specialistka.
Občas se objevuje příběh o tom, že ji od tenisu definitivně odradila prohra s Danielou Hantuchovou. Doložit se to z jejích vlastních slov nedá. Co ale říct lze: obě Slovenky nakonec po konci aktivní kariéry zamířily před televizní kamery, a obě úspěšně.
Co přesně Zuzulová v RTS dostala
Formulace stanice je přesná: Zuzulová bude do vysílání vstupovat „příležitostně“ jako analytická konzultantka. RTS nepřivádí solitérní hvězdu, ale přestavuje celý tým pro ženské alpské lyžování. Hlavní komentátorskou dvojici tvoří Gaëlle Cajeux a Patrick Délétroz, k rychlostním disciplínám zůstává Patrice Morisod, nově přichází i švýcarský slalomář Marc Rochat. Zuzulová doplňuje mozaiku jako hlas pro technické disciplíny.
Důvod přestavby? Mistrovství světa v Crans-Montaně, které se koná 1.–14. února 2027. Švýcarsko bude hostit šampionát na domácí půdě a RTS chce být připravená. Posílení týmu o bývalou světovou slalomářku, která navíc plynně mluví francouzsky, dává smysl.
Proč zrovna ona: jazyk jako klíč
Sportovní kredit Zuzulové je nesporný: pravidelné umístění ve Světovém poháru, technické disciplíny jako životní specializace. To by ale samo o sobě nestačilo. V rozhovoru pro Denník N zmínila, že rozhovory běžně dělá ve francouzštině i angličtině a s jazyky nikdy neměla problém. Jeden z francouzských rozhovorů dokonce musela zpětně překládat do slovenštiny.
Právě tahle kombinace, sportovní autorita plus jazyková použitelnost ve frankofonním prostředí, z ní dělá pro RTS logičtější volbu než lecjakého bývalého závodníka s lepším palmárésem, ale bez francouzštiny.
Ze Slovenska neodchází
Švýcarské angažmá neznamená konec na domácí obrazovce. Slovenská STVR Zuzulovou prokazatelně nasazuje na velké sportovní akce, veřejná objednávka z března 2026 dokládá, že komentovala a spolukomentovala přímé přenosy i studia ze zimních olympijských her v Miláně. Formát spolupráce s STVR je přitom širší: zahrnuje komentování, spolukomentování i studiové vstupy. U RTS jde zatím o příležitostné expertní výstupy.
Podle nás je tohle nejpřesnější čtení situace: Zuzulová neodchází, rozšiřuje portfolio. Pro slovenskou sportovní žurnalistiku je to spíš důvod k hrdosti než k obavám.
Srovnání s Hantuchovou ukazuje rozdíl i paralelu
Daniela Hantuchová buduje mezinárodní televizní kariéru v tenise, pracuje pro BBC, Amazon Prime Video i australský Stan Sport. Amazon ji zařadil do studiového týmu před finále US Open už v roce 2021. Záběr je globální, frekvence vysoká.
Zuzulová zatím operuje v užším, ale tematicky přesném segmentu. Alpské lyžování nemá takový mediální ekosystém jako tenis, a přesto se dostala do vysílání jednoho z nejprestižnějších evropských lyžařských vysílatelů. Hantuchová má šíři, Zuzulová hloubku.
Sezona Světového poháru žen startuje 24. října 2026 obřím slalomem v Söldenu. V lednu přijde na řadu Jasná, v únoru Crans-Montana. Někde mezi těmito zastávkami se Zuzulová poprvé objeví na obrazovkách RTS, a francouzsky mluvící Švýcarsko uslyší slovenský pohled na slalom.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta