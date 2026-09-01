E-shopy dostávají klíče od velké logistiky. Český trh vstupuje do nové fáze

Ještě před několika lety platilo v české e-commerce poměrně jednoduché pravidlo: kdo měl silné logistické zázemí, měl výraznou výhodu. Největší internetové obchody si mohly dovolit vlastní sklady, pravidelné svozy, propracované expediční procesy i lepší dostupnost doručení. Menší obchodníci se naopak museli často přizpůsobovat tomu, co jim logistický trh umožnil – otevírací době podacích míst, svozovým trasám nebo kapacitě dopravců. Právě logistika tak dlouho patřila mezi oblasti, kde se velikost firmy promítala do její konkurenceschopnosti velmi přímo.
Teď se ale tento poměr začíná měnit. Logistika se v online obchodě postupně posouvá od individuálně budovaného zázemí ke sdílené infrastruktuře, kterou mohou využívat i menší hráči. Podobně jako se v minulosti staly samozřejmostí externí platební brány, cloudové služby nebo e-shopové platformy, začíná se i doručovací a podací infrastruktura otevírat širšímu trhu. Pro obchodníky to znamená zásadní změnu: některé služby, které byly dříve dostupné hlavně velkým firmám, se postupně stávají běžným provozním nástrojem.
„Zákazníci čím dál více upřednostňují doručení na výdejní místo a platbu kartou online," řekl pro Trade-off Jakub Stejskal, vedoucí e-shopového prodeje Koloshopu. „Obecně sledujeme u našich zákazníků nejen v Česku, ale i zahraničí, dlouhodobý zájem o výdejní místa. Výhody jsou jasné: možnost vyzvednout objednávku na místě, které si vyberu a bez časového omezení. Příjemná je i nižší cena těchto služeb proti klasickému doručení do ruky,“ dodal.
Boxy mění roli v logistice
Výrazně se v tomto směru mění i role výdejních boxů. Zákazníci si je za poslední roky zvykli vnímat především jako pohodlné místo, kde si mohou kdykoliv vyzvednout objednávku. Jenže boxy se z koncového bodu doručení proměňují v obousměrný prvek logistické sítě. Zásilka v nich nemusí svou cestu pouze končit, ale může ji tam také začínat. Právě tento posun je důležitý pro tisíce menších e-shopů, které nemají vlastní expediční zázemí, pravidelné svozy ani velké týmy starající se o logistiku.
Konkrétním příkladem této změny je Zásilkovna, která od července umožňuje všem českým e-shopům podávat zásilky prostřednictvím své sítě Z-BOXů. Ta dnes čítá více než 6 500 boxů a přes 600 tisíc schránek. Samotné podání zásilky do boxu je pro e-shopy bez manipulačního poplatku, obchodník tedy hradí pouze standardní cenu přepravy podle svého tarifu. V praxi to znamená, že internetový obchod získá přístup k husté podací síti fungující 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, aniž by musel budovat vlastní logistické řešení nebo se vázat na konkrétní svozové časy.
„Pro malé a střední e-shopy je to velmi konkrétní a praktická pomoc. Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá. Rozsáhlá síť Z-BOXů jim dává větší flexibilitu, zjednodušuje každodenní provoz a pomáhá jim lépe obsloužit vlastní zákazníky. Nejde jen o technickou novinku, ale o rozšíření logistické infrastruktury, která byla dosud dostupnější hlavně větším hráčům,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
E-shopy získávají větší manévrovací prostor
Velké internetové obchody budou dál využívat pravidelné svozy ze skladů. Možnost podat zásilku kdykoliv během dne nebo večera do boxu v blízkosti provozovny nebo bydliště může ale měnit každodenní fungování malých firem. Nejde pouze o pohodlí, ale o větší flexibilitu, úsporu času a snížení závislosti na provozní době klasických podacích míst.
Důležitý je širší tržní kontext. Česká e-commerce nestojí jen na několika velkých značkách, ale také na tisících specializovaných, lokálních a často velmi malých obchodů. Právě pro ně může být dostupnější logistická infrastruktura podobně důležitá jako dostupné online platby nebo technologické platformy. Pokud se sníží provozní bariéry spojené s odesíláním zboží, mohou menší e-shopy lépe obsluhovat zákazníky mimo velká města, pružněji reagovat na objednávky a lépe zvládat sezonní špičky.
E-commerce se přizpůsobuje režimu zákazníků
Do stejného směru zapadá i rozšiřování sobotního doručování. Zásilkovna po pilotním provozu zavádí sobotní doručení natrvalo v Praze, Brně a Ostravě a během hlavní sezony jej plánuje nabídnout po celé republice. „To je zásadní zlom. Zboží v sobotu nedostanete jen z velkých skladů, ale i z toho nejmenšího e-shopu. Pilotní provoz sobotního doručení odstartovala Zásilkovna letos na jaře a zájem zákazníků i obchodníků potvrdil, že po víkendovém doručování je na trhu poptávka. Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ popisuje Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří Zásilkovna.
„Velkým plusem pro zákazníky je, že mohou vyzvednou svou zásilku 24/7. Letos navíc bylo zavedeno sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Díky tomu dostanou zákazníci z těchto měst svou zásilku o 2 dny dříve než doposud u objednávek odeslaných v pátek,“ dodává zkušenosti z praxe Stejskal.
Podobný tlak na rychlost a dostupnost služeb je patrný také u společností PPL, DPD, GLS, Balíkovna nebo Alza, které rozšiřují sítě výdejních míst a samoobslužných boxů. Pro trh je to další signál, že se e-commerce stále více přizpůsobuje režimu, ve kterém zákazníci nakupují kdykoliv a očekávají tomu odpovídající služby. Online obchod dnes fakticky funguje sedm dní v týdnu a logistika se tomuto rytmu musí přizpůsobit.
Proměna výdejních boxů tak není jen technickou novinkou jednoho dopravce. Rozvoj Z-BOXů, AlzaBoxů, PPL Parcelboxů, GLS Parcel Boxů nebo dalších partnerských sítí ukazuje širší posun v tom, jak se může česká e-commerce vyvíjet v dalších letech. První vlna boxů změnila chování zákazníků při vyzvedávání zásilek. Další etapa může změnit provozní možnosti samotných obchodníků. Pokud se logistika stane otevřenější a dostupnější infrastrukturou, může se část výhody dosud spojené s velikostí přesunout směrem k efektivitě, flexibilitě a schopnosti rychle využívat služby dostupné na trhu.