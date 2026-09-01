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Remíza? NHL ji zabila. Jak vznikly nájezdy a proč dnes v prodloužení zůstávají jen tři hráči

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NHL nejdřív remízu přijímala jako normální výsledek, pak zavedla pět minut pět na pět, následně čtyři na čtyři, nájezdy a nakonec tři na tři. Každá změna řešila problém, který vytvořila ta předchozí.
Remíza? NHL ji zabila. Jak vznikly nájezdy a proč dnes v prodloužení zůstávají jen tři hráči

Remíza? NHL ji zabila. Jak vznikly nájezdy a proč dnes v prodloužení zůstávají jen tři hráči

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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